«Важный жест». Трамп отменил вторую волну атак в отношении Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил вторую волну атак по Венесуэле после освобождения политзаключенных и на фоне налаживания сотрудничества в нефтегазовой отрасли.

На своей странице в Truth Social он подчеркнул, что такой шаг со стороны Венесуэлы является «важным и умным».

«Венесуэла освобождает большое количество политических заключенных в знак „стремления к миру“. Это очень важный и умный жест. США и Венесуэла хорошо сотрудничают, особенно в том, что касается восстановления их нефтегазовой инфраструктуры в гораздо более крупном, совершенном и современном виде», — заявил американский лидер.

Реклама

Bloomberg же отмечает, что военная активность в регионе, возможно, еще не закончилась. Ранее Трамп заявил о подготовке ударов по объектам наркокартелей, всего через несколько дней после того, как отдал приказ об операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

«Мы начнем прямо сейчас наносить удары по наземным территориям в отношении картелей», — заявил Трамп в четверг в интервью Fox News.

Операция США по вывозу Мадуро из Венесуэлы и ее последствия — главное

В ночь на 3 января в Каракасе были зафиксированы громкие взрывы, впоследствии над столицей Венесуэлы заметили самолеты и столбы дыма, также местные жители сообщали о частичном обесточивании города.

Впоследствии Дональд Трамп подтвердил проведение военной операции в Венесуэле и заявил, что диктатора Николаса Мадуро вместе с женой захватили бойцы американского отряда спецназначения, а затем вывезли из страны. По словам Трампа, операция была осуществлена совместно с правоохранительными органами США.

Президент США отметил, что госсекретарь Марко Рубио говорил с вице-президентом страны Делси Родригес, «и она, по сути, готова делать то, что мы считаем нужным, чтобы сделать Венесуэлу снова великой».

Как сообщило издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника, в результате военной операции США в Венесуэле погибли 80 человек, среди которых как военнослужащие, так и мирные жители.

Куба официально подтвердила, что в Венесуэле в результате атаки США погибли 32 кубинца — они, как говорилось в заявлении, выполняли миссии, представляя Революционные вооруженные силы и Министерство внутренних дел.

5 января Мадуро в суде в Нью-Йорке зачитали обвинения в наркотерроризме и обороте оружия. Он заявил, что не признает вины, и назвал себя «похищенным». Жена диктатора также не признала своей вины.

Реклама:

8 января министр внутренних дел и юстиции Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что в результате атаки США погибло около 100 человек — среди них охрана диктатора Мадуро и кубинские солдаты.