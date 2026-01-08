Сенат США продвинул резолюцию, которая ограничит военные действия Трампа в Венесуэле

Сенат Соединенных Штатов проголосовал за принятие резолюции о военных полномочиях, которая ограничит возможности администрации президента Дональда Трампа осуществить дальнейшие военные действия в Венесуэле .

Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что резолюцию инициировала Демократическая партия.

Документ продвинулся с результатом 52 голоса против 47 при поддержке нескольких республиканцев.

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Операция США по вывозу Мадуро из Венесуэлы и ее последствия — главное

В ночь на 3 января в Каракасе раздавались взрывы, над городом заметили самолеты и столбы дыма. Впоследствии Трамп подтвердил проведение военной операции в Венесуэле и заявил, что диктатора Николаса Мадуро вместе с его женой захватили бойцы американского отряда спецназначения.

Затем Мадуро и его жену Силию Флорес вывезли в Соединенные Штаты и доставили в суд Нью-Йорка.

5 января, во время напряженного 40-минутного судебного заседания, Николас Мадуро и Силия Флорес не признали себя виновными по выдвинутым обвинениям. В частности, диктатор Венесуэлы заявил, что он является «порядочным человеком».

Мадуро обвиняется федеральным судом США по нескольким тяжким уголовным статьям, связанным с наркоторговлей и терроризмом. Их впервые выдвинули заочно еще в марте 2020 года.

8 января агентство Reuters сообщило, что во время операции США в Венесуэле погибло около 100 человек, среди них охрана бывшего венесуэльского лидера Николаса Мадуро и кубинские военные.