В результате операции США в Венесуэле погибли около 100 человек, среди них охрана Мадуро и кубинские военные

8 января, 11:47
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Во время операции США против Мадуро погибло около 100 человек (Фото: REUTERS/Eduardo Munoz)

Во время операции США против Мадуро погибло около 100 человек (Фото: REUTERS/Eduardo Munoz)

Во время операции США в Венесуэле погибло около 100 человек, среди них охрана бывшего венесуэльского лидера Николаса Мадуро и кубинские военные.

Об этом 8 января пишет Reuters.

Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что в результате атаки США погибло около 100 человек.

Ранее страна не сообщала точное количество погибших, хотя армия обнародовала список из 23 имен своих солдат, отметили в агентстве.

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Венесуэльские чиновники заявили, что большая часть охранников Мадуро была убита «хладнокровно», а в Кубе сообщили о гибели 32 своих военных и сотрудников разведки, находившихся в Венесуэле.

Кабельо добавил, что жена Мадуро, Силия Флорес, которую задержали вместе с ним, получила травму головы во время рейда, а сам Мадуро — ранение ноги.

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила неделю траура по погибшим военным.

Операция США по вывозу Мадуро из Венесуэлы и ее последствия — главное

В ночь на 3 января в Каракасе были зафиксированы громкие взрывы, впоследствии над столицей Венесуэлы заметили самолеты и столбы дыма, также местные жители сообщали о частичном обесточивании города.

Впоследствии Дональд Трамп подтвердил проведение военной операции в Венесуэле и заявил, что диктатора Николаса Мадуро вместе с женой захватили бойцы американского отряда спецназначения, а затем вывезли из страны. По словам Трампа, операция была осуществлена совместно с правоохранительными органами США.

Президент США отметил, что госсекретарь Марко Рубио говорил с вице-президентом страны Делси Родригес, «и она, по сути, готова делать то, что мы считаем нужным, чтобы сделать Венесуэлу снова великой».

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Как сообщило издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника, в результате военной операции США в Венесуэле погибли 80 человек, среди которых как военнослужащие, так и мирные жители.

Куба официально подтвердила, что в Венесуэле в результате атаки США погибли 32 кубинца — они, как говорилось в заявлении, выполняли миссии, представляя Революционные вооруженные силы и Министерство внутренних дел.

5 января Мадуро в суде в Нью-Йорке зачитали обвинения в наркотерроризме и обороте оружия. Он заявил, что не признает вины, и назвал себя «похищенным». Жена диктатора также не признала своей вины.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Венесуэла США операция в Венесуэле Куба Николас Мадуро

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