В результате операции США в Венесуэле погибли около 100 человек, среди них охрана Мадуро и кубинские военные

Во время операции США против Мадуро погибло около 100 человек (Фото: REUTERS/Eduardo Munoz)

Во время операции США в Венесуэле погибло около 100 человек, среди них охрана бывшего венесуэльского лидера Николаса Мадуро и кубинские военные.

Об этом 8 января пишет Reuters.

Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что в результате атаки США погибло около 100 человек.

Ранее страна не сообщала точное количество погибших, хотя армия обнародовала список из 23 имен своих солдат, отметили в агентстве.

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Венесуэльские чиновники заявили, что большая часть охранников Мадуро была убита «хладнокровно», а в Кубе сообщили о гибели 32 своих военных и сотрудников разведки, находившихся в Венесуэле.

Кабельо добавил, что жена Мадуро, Силия Флорес, которую задержали вместе с ним, получила травму головы во время рейда, а сам Мадуро — ранение ноги.

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила неделю траура по погибшим военным.

Операция США по вывозу Мадуро из Венесуэлы и ее последствия — главное

В ночь на 3 января в Каракасе были зафиксированы громкие взрывы, впоследствии над столицей Венесуэлы заметили самолеты и столбы дыма, также местные жители сообщали о частичном обесточивании города.

Впоследствии Дональд Трамп подтвердил проведение военной операции в Венесуэле и заявил, что диктатора Николаса Мадуро вместе с женой захватили бойцы американского отряда спецназначения, а затем вывезли из страны. По словам Трампа, операция была осуществлена совместно с правоохранительными органами США.

Президент США отметил, что госсекретарь Марко Рубио говорил с вице-президентом страны Делси Родригес, «и она, по сути, готова делать то, что мы считаем нужным, чтобы сделать Венесуэлу снова великой».

Как сообщило издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника, в результате военной операции США в Венесуэле погибли 80 человек, среди которых как военнослужащие, так и мирные жители.

Куба официально подтвердила, что в Венесуэле в результате атаки США погибли 32 кубинца — они, как говорилось в заявлении, выполняли миссии, представляя Революционные вооруженные силы и Министерство внутренних дел.

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5 января Мадуро в суде в Нью-Йорке зачитали обвинения в наркотерроризме и обороте оружия. Он заявил, что не признает вины, и назвал себя «похищенным». Жена диктатора также не признала своей вины.