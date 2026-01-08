Полушарие Трампа и сумерки НАТО. Шесть последствий операции США в Венесуэле, которые изменят мир за ее пределами

8 января, 01:42
Сюжет
NV Премиум
Google Читайте NV в Google
Солдаты Национальной гвардии Венесуэлы на границе с Бразилией, 5 января 2026 года (Фото: REUTERS/Bruno Kelly/File Photo)

Солдаты Национальной гвардии Венесуэлы на границе с Бразилией, 5 января 2026 года (Фото: REUTERS/Bruno Kelly/File Photo)

Автор: Инна Семенова

Автократический руководитель Венесуэлы Николас Мадуро на скамье подсудимых в США вместо президентского дворца в Каракасе — именно эта картинка сейчас наиболее наглядно демонстрирует результат военной операции США в Венесуэле. Однако долгосрочные последствия этого вмешательства выйдут далеко за пределы Венесуэлы и даже Латинской Америки.

С того момента, как американские военные вывезли Мадуро из Венесуэлы, международные обозреватели и специалисты по вопросам геополитики во всем мире подчеркивают беспрецедентное глобальное влияние этого шага администрации Дональда Трампа.

Реклама

Теги:   США Дональд Трамп Венесуэла операция в Венесуэле Куба

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies