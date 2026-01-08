Полушарие Трампа и сумерки НАТО. Шесть последствий операции США в Венесуэле, которые изменят мир за ее пределами

Автократический руководитель Венесуэлы Николас Мадуро на скамье подсудимых в США вместо президентского дворца в Каракасе — именно эта картинка сейчас наиболее наглядно демонстрирует результат военной операции США в Венесуэле. Однако долгосрочные последствия этого вмешательства выйдут далеко за пределы Венесуэлы и даже Латинской Америки.