Гуменюк объяснила, как может выглядеть операция РФ под чужим флагом в Черном море 26 июля, 09:56 Ракетные стрельбы РФ в Черном море после выхода из зернового соглашения и угроз цивилизованному миру (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Россия может имитировать атаку с иностранного судна в Черном море или удар по самому кораблю в рамках операции под чужим флагом, о чем ранее предупреждали в Госдепе США.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«Скорее всего, речь идет о том, что ими может быть запущено любое судно под видом другого флага, не российского. То есть имитация иностранного судна, с которого может произойти атака. Перевести вину на Украину — это классическая практика оккупантов», — отметила она.

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По словам Гуменюк, также оккупанты могут имитировать удары любых дронов подводных или надводных, или даже вооруженной ракетной атаки.

«Спровоцировать нестандартную ситуацию с обстрелом иностранного судна и обвинить в этом Украину», — сказала представительница ВСУ.

Она также добавила, что провокация может произойти недалеко от оккупированного Крымского полуострова, где продолжается достаточно оживленная навигация.

«Именно там курсируют суда, в том числе и иностранные. Они завозят и вывозят грузы в те порты, которые фактически есть на временно оккупированной территории. Эта проблема навигации очень давняя, еще со времен оккупации Крыма. Но факт, что там курсирует много иностранных судов, имеется», — резюмировала Гуменюк.

17 июля РФ официально объявила о выходе из зерновой сделки, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста, и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море. Москва сразу же начала регулярно и целенаправленно атаковать портовую инфраструктуру и зерновые терминалы Одесской области.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН. По данным СМИ, Украина создает временный альтернативный маршрут для экспорта продовольствия по Черному морю через территориальные воды Румынии.

19 июля Россия заявила, что будет считать «военными целями» все морские суда, следующие в украинские порты.

Минобороны Украины в ответ предупредило, что будет считать все суда, следующие в российские порты в Черном море, а также в порты на временно оккупированных территориях «перевозящими грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».

21 июля Россия провела тренировочные удары ракетами в Черном море после того, как угрожала атаковать все морские суда, идущие в порты Украины

На учениях оккупанты демонстративно потопили украинский корвет Тернополь, который похитили в 2014 году во время оккупации Крыма.

После выхода РФ из зернового соглашения, ночных атак на Одесскую область и морские учения страны-агрессора в США опасаются, что Кремль может готовить операцию под чужим флагом.

