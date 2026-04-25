Во время учений на аэродроме в штате Флориде американские бойцы воссоздали дроновую атаку по примеру украинской операции Паутина .

Об этом написало Defense One 23 апреля.

Учения под названием Операция Чистый горизонт состоялись в сентябре 2025 года на авиабазе Эглин и ставили целью воссоздать условия и оружие, используемые на поле боя в Украине.

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«Это помогло нам определить наши приоритеты», — заявил бригадный генерал Мэтт Росс, возглавляющий Объединенную межведомственную оперативную группу 401 — центр борьбы с беспилотниками Минобороны США.

В имитации атаки были использованы разнообразные беспилотники — от малых до больших, многие из которых были устойчивыми к глушению и радарам.

«Мы использовали дроны с оптоволоконным управлением… Мы использовали дроны, управляемые LTE, сотовой сетью, что позволило операторам в Колорадо запускать ракеты по целям во Флориде», — рассказал Росс на мероприятии Sea-Air-Space. По его словам, американские военные прибегли к таким приемам впервые, и эта попытка воссоздать поле боя в Украине существенно отличалась от того подхода к дронам, которым оборонное ведомство США пользовалось ранее.

Такого не было даже на августовских учениях T-REX в штате Индиана и учениях FlyTrap в ноябре 2025 года в Германии, подчеркнул Мэтт Росс. По его информации, за период с сентября по декабрь 2025-го подразделения Министерства обороны США провели 67 испытаний.

У Соединенных Штатов теперь есть единое программное решение для отслеживания дронов и общий интерфейс для всех служб, подытожил Росс.

В бюджетном предложении на 2027 год Пентагон запрашивает 75 млрд долларов на новые технологии беспилотников, что превышает даже текущий бюджет Корпуса морской пехоты США.

Спецоперация СБУ Паутина 2025

1 июня 2025 года Служба безопасности Украины провела масштабную уникальную операцию Паутина по уничтожению российских самолетов стратегической авиации. 2 июня СБУ подтвердила, что в результате одновременного поражения четырех военных аэродромов в глубоком тылу РФ был поврежден 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160.

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Инфографика: NV

Украинские дроны отработали по таким аэродромам на территории России: Оленья в Мурманской области РФ, Белая — в Иркутской области, Дягилево — в Рязанской, Иваново — в Ивановской. Удар по авиабазе Белая стал первой украинской атакой по объектам в Сибири.

Операцию готовили полтора года. Сначала СБУ переправила в Россию FPV-дроны, а затем — мобильные деревянные домики. Беспилотники спрятали под крыши домиков, размещенных на фурах. В определенный момент крыши дистанционно открыли, и дроны полетели атаковать российские самолеты.

В январе 2026 года источники NV со ссылкой на информацию западных спецслужб сообщали, что даже за полгода россияне не смогли компенсировать ущерб, причиненный их стратегической авиации.