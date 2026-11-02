Польша развернула спецоперацию на границе с Калининградской областью из-за угрозы диверсий

На границе с Калининградской областью полицейские совместно с военными и спецслужбами проводят спецоперацию из-за угрозы диверсий (Фото: Podlaska Policja / Facebook)

Польская полиция совместно с армией, Пограничной стражей и спецслужбами проводит спецоперацию в Варминьско-Мазурском и Подляском воеводствах на границе с Калининградской областью России.

Об этом в понедельник, 2 ноября, рассказал радиостанции RMF FM главный комендант польской полиции Марек Боронь.

Операция носит превентивный характер. На прошлой неделе польские власти получили предупреждение от Службы военной разведки и разведывательных служб союзников о том, что в ближайшие дни на границе с Россией могут произойти диверсии, в частности прорыв вооруженных групп.

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По словам Бороня, операцией руководят из штаба в Главном управлении полиции; к ней привлечены региональные управления в Ольштыне и Белостоке. В приграничные районы переброшено подкрепление из нескольких воеводств, также задействованы контртеррористические подразделения.

Задача — защитить местных жителей и учреждения, а также предотвратить любые ситуации, которые могут угрожать людям.

Боронь связал эту операцию с диверсиями, саботажем и гибридными действиями «восточных служб», с которыми столкнулась Польша. В то же время он отверг предположение о том, что она имеет какое-либо отношение к кризису вокруг Конституционного трибунала.

Российские диверсии в Европе — что известно

Как писала 21 октября газета The Wall Street Journal, разведка США полагает, что Путин отдал приказ начать новую волну диверсий в Европе. Ее началом американская сторона считает неудачную атаку беспилотников со взрывчаткой на аэропорт Лейпциг/Галле в Германии, произошедшую в августе. По данным западных официальных лиц, за подобными атаками стоит Служба специальных задач ГРУ, созданная в 2023 году путем объединения нескольких наиболее опасных российских спецподразделений.

Российские диверсии / Инфографика: NV

Аналитики Института изучения войны еще 17 октября писали, что Кремль надеется с помощью диверсий и провокаций на Западе вынудить союзников прекратить помощь Украине, пока Россия зимой будет наносить удары по ее инфраструктуре. Об угрозе новых российских диверсий в Польше и странах Балтии тогда же предупреждал и премьер-министр Польши Дональд Туск.