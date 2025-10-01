Израиль дал жителям Газы последний шанс покинуть город: те, кто останутся, будут считаться террористами

Жителям Газы предоставили возможность покинуть город через контрольно-пропускные пункты израильской армии, и это может стать для них последним шансом выехать из зоны активных боевых действий.

Об этом в среду, 1 октября, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац в Х.

По его словам, израильские войска завершили операцию по захвату так называемой оси Ницарим — стратегической линии, проходящей по территории бывшего еврейского поселения в Секторе Газа и соединяющей север и юг анклава. Это позволило ЦАХАЛ фактически разделить сектор на две части.

Кац отметил, что достижение израильской армии позволит усилить осаду Газы. В то же время он подчеркнул, что все, кто будет планировать выехать из города на юг, смогут сделать это только через контрольно-пропускные пункты ЦАХАЛ.

«Это последний шанс для жителей Газы, которые хотят перебраться на юг и оставить террористов ХАМАС в изоляции в самом городе Газа перед лицом продолжающейся в полную силу активности Армии обороны Израиля. Те, кто останутся в Газе, будут террористами и пособниками терроризма», — заявил Кац.

По его словам, Армия обороны Израиля подготовлена к любому развитию ситуации и настроена решительно действовать до тех пор, пока не будут освобождены все заложники и не произойдет разоружение ХАМАС, что рассматривается как необходимый шаг к завершению войны.

16 сентября Армия обороны Израиля начала наземное наступление для полного захвата Газы. Перед этим ЦАХАЛ призвал местных жителей покинуть город, и примерно 300 тысяч человек уже выехали на юг в «гуманитарные зоны».

17 сентября Израиль сообщил об уничтожении 25 «террористических башен» в Газе и предупредил о новых ударах. Министр обороны Израиля Исраэль Кац отметил, что цель операции — нейтрализовать снайперские угрозы ХАМАС и разрушить их военную инфраструктуру, из-за чего часть гражданского населения была вынуждена переселиться на юг. В Израиле подчеркнули, что если ХАМАС не освободит заложников и не сложит оружие, сектор Газа будет полностью разрушен.

28 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что его предложение по завершению войны в секторе Газа получило "очень хорошую реакцию". Он также выразил надежду на поддержку этой инициативы со стороны премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Американский лидер также заявил, что Израиль получит «полную поддержку» Вашингтона в уничтожении ХАМАС, если лидеры этой террористической группировки отклонят его план завершения конфликта в Газе.

30 сентября Украина эвакуировала из сектора Газа 48 своих граждан, среди которых 14 женщин, 16 детей и девять палестинцев, которые являются членами украинских семей.