ОПЕК ввела запрет для журналистов Reuters, Bloomberg и WSJ — FT

1 июня, 02:49
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Запрет на присутствие медиа на ОПЕК был инициирован Саудовской Аравией (Фото:REUTERS/Ramzi Boudina)

Запрет на присутствие медиа на ОПЕК был инициирован Саудовской Аравией (Фото:REUTERS/Ramzi Boudina)

Журналистов Reuters, Bloomberg и WSJ не пригласили на встречу ОПЕК+, которая пройдет 4 июня в Вене. При этом сотрудникам FT, как и ряду отраслевых изданий, разрешили освещать мероприятие.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Запрет был инициирован Саудовской Аравией, уточняет FT. По данным газеты, мера касается одного мероприятия — журналистов не пустят на встречу ОПЕК+, запланированную на эти выходные. В воскресенье, 4 июня, страны — члены объединения собираются согласовать политику альянса по добыче нефти на вторую половину 2023 года.

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Причины такого решения не уточняются. В ОПЕК, Минэнерго Саудовской Аравии, а также в вышеназванных изданиях не ответили на запрос Financial Times. Сама FT, как и ряд отраслевых изданий, получила приглашение на воскресную встречу.

FT отмечает, что некоторые СМИ пытаются сообщить последние новости о результатах встречи ОПЕК до того, как она завершится, «что приводит к колебаниям цен на нефть». Освещение подобных мероприятий проходит хаотично, министры стран — членов ОПЕК «склонны давать волнующие рынок комментарии» журналистам еще до начала заседания.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Bloomberg ОПЕК Reuters WSJ

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