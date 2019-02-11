ОПЕК отказалась поддержать Мадуро на фоне американских санкций - Reuters 11 февраля, 17:33 4215 Цей матеріал також доступний українською EPA Николас Мадуро EPA

Организация стран-экспортеров нефти отказалась выступить в защиту президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Николас Мадуро обратился к ОПЕК, членом которой является Венесуэла, с призывом выступить против санкций США, наложенных на венесуэльскую нефть. В своем письме он указал, что американские санкции имеют негативное влияние на цены на нефть и создают потенциальные риски для других членов ОПЕК.

"Наша страна надеется на солидарность и полную поддержку стран-членов ОПЕК и ее министров в борьбе, которую мы ведем против незаконного и произвольного вторжения Соединенных Штатов во внутренние дела Венесуэлы", - написал Мадуро.

Источник, знакомый с позицией ОПЕК, заявил агентству, что ОПЕК отказалась делать какие-либо официальные заявления, ссылаясь на то, что организация занимается нефтяной политикой, а не политикой.

Напомним, что США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PdVSA, заблокировав активы корпорации на $7 млрд. В результате по меньшей мере 20 танкеров, загруженных венесуэльской нефтью, встали на рейд у побережья Мексиканского залива.

Вашингтон усилил санкционное давление на режим венесуэльского лидера Николаса Мадуро после того, как он отказался уйти с поста президента. США поддержали его соперника – лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Санкции против Венесуэлы привели к росту мировых цен на нефть. На торгах 11 февраля цены установились на уровне около 62 долларов за баррель.