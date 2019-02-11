ОПЕК отказалась поддержать Мадуро на фоне американских санкций - Reuters
Организация стран-экспортеров нефти отказалась выступить в защиту президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.
Николас Мадуро обратился к ОПЕК, членом
которой является Венесуэла, с призывом выступить против санкций США, наложенных
на венесуэльскую нефть. В своем письме он указал, что американские санкции
имеют негативное влияние на цены на нефть и создают потенциальные риски для
других членов ОПЕК.
"Наша страна надеется на солидарность и
полную поддержку стран-членов ОПЕК и ее министров в борьбе, которую мы ведем против
незаконного и произвольного вторжения Соединенных Штатов во внутренние дела
Венесуэлы", - написал Мадуро.
Источник, знакомый с позицией ОПЕК, заявил
агентству, что ОПЕК отказалась делать какие-либо официальные заявления,
ссылаясь на то, что организация занимается нефтяной политикой, а не политикой.
Напомним, что США ввели санкции против венесуэльской государственной
нефтяной компании PdVSA, заблокировав активы корпорации на $7 млрд. В
результате по меньшей мере 20 танкеров, загруженных венесуэльской нефтью, встали
на рейд у побережья Мексиканского залива.
Вашингтон усилил санкционное давление на режим
венесуэльского лидера Николаса Мадуро после того, как он отказался уйти с поста
президента. США поддержали его соперника – лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
Санкции против Венесуэлы привели к росту
мировых цен на нефть. На торгах 11 февраля цены установились на уровне около 62
долларов за баррель.