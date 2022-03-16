«Рады, что Украина нашла в себе силы». Журналистка объяснила, почему Молдова не воюет с Россией за оккупированное Приднестровье 16 марта, 15:00 Цей матеріал також доступний українською Украинская граница с непризнанным Приднестровьем (Фото:novostipmr.com)

В Молдове прохладно восприняли, что ПАСЕ признала Приднестровье оккупированной территорией, ведь это происходило уже неоднократно, сообщила в эфире Радио НВ директор издания Ziarul de Garda Алина Раду.

Журналистка добавила, что правительство Молдовы не готово начать борьбу с Россией за свои территории, ведь у страны нет достаточной военной силы.

«Мы в Молдове все время знали, что Приднестровье было оккупированной молдавской территорией и ни одна страна в мире за 30 не признала эту „страну“. Она так и остается по сей день частью Республики Молдова, которую только Россия хочет признать своей. <...> Я не знаю, не рады ли [в Молдове решению ПАСЕ], но я знаю, что у них нет никакой армии, возможности воевать с Россией. Мы все смотрим на эту войну в Украине с ужасом. Мы очень рады, что Украина нашла в себе силы и нашла помощь отовсюду бороться и воевать. К сожалению, Молдова — очень маленькая страна и очень бедная. Наверное, ее военная сила совсем маленькая, поэтому правительство не в силах начинать какие-то военные действия против РФ для защиты своей территории. Тем более, что [власть] все время объясняет: Молдова — нейтральная страна, это записано в Конституции. Конечно, это все надо менять. Но возможно ли поменять сегодня? Не знаю», — рассказала Раду.

В Парламентской ассамблее Совета Европы 15 февраля была принята резолюция, в которой упоминается вооруженная агрессия РФ против Молдовы в 1992 году, а также российская оккупация Приднестровья.

Это происходит на третьей неделе вторжения России в Украину.

В Военно-морских силах Украины сообщили, что РФ может привлечь к войне с Украиной дополнительно около 800 человек из Приднестровья, однако их моральное состояние остается на низком уровне.

В Приднестровье находится Оперативная Группа Российских Войск (ОГРВ) в составе около тысячи человек. Утверждается, что их основная задача — охрана военных арсеналов, оставшихся от советской армии в поселке Колбасная. В 2000 году на международном саммите в Стамбуле Россия обязалась вывести эту группировку до конца 2004 года, но свое обязательство до сих пор не выполнила.

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