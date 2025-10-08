Хуситы задержали девять сотрудников ООН в Йемене

Представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что хуситы в Йемене задержали девять сотрудников Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, таким образом общее количество сотрудников ООН, которые были задержаны хуситами с 2021 года, возросло до 53.

«Генеральный секретарь решительно осуждает продолжающиеся произвольные задержания сотрудников и партнеров ООН, а также незаконный захват помещений и активов ООН в районах, находящихся под контролем хуситов», — отметил Дюжаррик в своем заявлении.

Обстоятельства и время последних задержаний пока не разглашаются.

12 февраля ООН сообщила о гибели сотрудника Всемирной продовольственной программы во время заключения на севере Йемена. Обстоятельства и время его смерти не уточняются, однако известно, что он был задержан 23 января вместе с шестью другими коллегами.

11 февраля организация Объединенных Наций приостановила операции в регионе Саада в Йемене после того, как хуситы задержали еще нескольких сотрудников ООН.