«Цензура на уровне Кремля». СМИ сообщили, что ООН запретила работникам называть вторжение России в Украину войной — Кулеба отреагировал 8 марта, 18:30 Цей матеріал також доступний українською ООН запретила работникам называть вторжение России в Украину войной (Фото:edgarwinkler / · Pixabay)

Организация Объединенных Наций якобы запретила своим работникам называть полномасштабное вторжение РФ в Украину войной или вторжением, сообщает Irish Times со ссылкой на письмо, разосланное сотрудникам.

Вместо этого сотрудникам организации якобы советуют употреблять термины «конфликт» или «военное наступление». Также работникам запретили обнародовать украинский флаг в своих профилях в соцсетях.

Такое решение организация объясняет тем, что ее сотрудники должны быть беспристрастными . Также в ООН говорят, что боятся репутационного риска.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже отреагировал на сообщения о таком запрете в ООН.

«Трудно поверить, что ООН могла бы по сути ввести такую же цензуру, как Кремль сейчас в России, запретив использование слов „война“ и „вторжение“ среди сотрудников ООН. Я призываю ООН быстро опровергнуть такие сообщения, если они ложны. На кону репутация ООН», - написал Кулеба в Twitter.

В то же время, в ООН возразили, что ее сотрудникам было приказано не использовать слова «война или вторжение» по поводу полномасштабного нападения России на Украину. Об этом в электронном письме Guardian заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, это «просто не тот случай, когда сотрудникам было предоставлено указание не использовать такие слова, как „война“ и „вторжение“ для описания ситуации».

Он также указал на недавний твит заместителя генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло, в котором была фраза «эта война бессмысленна».

«Так же генеральный секретарь использовал широкий спектр слов в своих заявлениях и комментариях для прессы, чтобы описать происходящее», — сказал Дюжаррик.

Он также сказал, что сотрудников «просят оформлять любые сообщения по Украине, а также по другим политическим вопросам таким образом, чтобы это соответствовало позиции ООН и заявлениям генерального секретаря».

Представитель организации отметил, что не может исключить, что такое электронное письмо мог прислать какой-то руководитель какого-либо подразделения ООН, но до сих пор оно не было доведено до его сведения.

Другие сотрудники ООН, с которыми связалась Guardian, не получали по электронной почте такой запрет.

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