Мониторинговая миссия ООН задокументировала и массовые убийства украинцев оккупантами

30 июня, 01:25
Буча после освобождения от оккупантов (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Буча после освобождения от оккупантов (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине задокументировала и подтвердила сообщения о внесудебных казнях и массовых убийствах мирных жителей в Украине. В частности, в более чем 30 населенных пунктах Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей.

Об этом говорится в докладе миссии.

Задокументированные случаи произошли в конце февраля и марте, когда эти территории находились под контролем российских военных.

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Только в Буче миссия задокументировала убийства не менее 50 мирных жителей. Большинство жертв — мужчины, но были также женщины и дети. «Поскольку извлечение, эксгумация и идентификация останков еще не завершены, масштабы еще предстоит оценить полностью», — подчеркивается в докладе миссии.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия ООН Буча Оккупант Убийства Массовые убийства Ирпень Война России против Украины

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