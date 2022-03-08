В ООН опровергли информацию о запрете называть войну против Украины «войной». В Офисе президента ее назвали фейком и провокацией РФ

8 марта, 23:26
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Флаг ООН (Фото:sanjitbakshi/flickr)

Флаг ООН (Фото:sanjitbakshi/flickr)

В Организации объединенных наций и Офисе президента опровергли информацию о том, что ООН якобы запретила работникам называть вторжение РФ в Украину войной.

На странице в Twitter спикера генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша говорится, что это неправда и персоналу не говорили не использовать такие слова как «война» и «вторжение», чтобы описать ситуацию в Украине.

«Почти две недели спустя до боли ясно, что больше всего пострадали после вторжения России в Украину мирные жители — убитые, раненые, перемещенные. Эта война бессмысленна. Мы готовы поддержать все добросовестные усилия на переговорах по прекращению кровопролития», — заявила накануне замгенсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроения Розмари ДиКарло.

https://twitter.com/UN_Spokesperson/status/1501219942737264647?s=20&t=NY_lF0Xbknu9saN3vRmyOg

Фейком информацию назвал и советник главы ОП Михаил Подоляк.

«Некоторые страны развязывают войны, потому что ООН не всегда может ударить по рукам. Фейк об ООН, которая не хочет называть «войну РФ войной» — это информационная провокация РФ, которая хочет создать впечатление, что имеет право убивать граждан Украины и на это никто не будет обращать внимания. РФ = война», — написал он в Twitter.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1501241069538795524

Ранее издание Irish Times со ссылкой на письмо, которое разослали сотрудникам, сообщило, что ООН якобы запретила своим работникам называть полномасштабное вторжение РФ в Украину войной или вторжением. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал организацию опровергнуть информацию, если она неправдива.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Российская агрессия ООН Антониу Гутерреш Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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