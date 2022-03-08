В ООН опровергли информацию о запрете называть войну против Украины «войной». В Офисе президента ее назвали фейком и провокацией РФ 8 марта, 23:26 Цей матеріал також доступний українською Флаг ООН (Фото:sanjitbakshi/flickr)

В Организации объединенных наций и Офисе президента опровергли информацию о том, что ООН якобы запретила работникам называть вторжение РФ в Украину войной.

На странице в Twitter спикера генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша говорится, что это неправда и персоналу не говорили не использовать такие слова как «война» и «вторжение», чтобы описать ситуацию в Украине.

«Почти две недели спустя до боли ясно, что больше всего пострадали после вторжения России в Украину мирные жители — убитые, раненые, перемещенные. Эта война бессмысленна. Мы готовы поддержать все добросовестные усилия на переговорах по прекращению кровопролития», — заявила накануне замгенсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроения Розмари ДиКарло.

Фейком информацию назвал и советник главы ОП Михаил Подоляк.

«Некоторые страны развязывают войны, потому что ООН не всегда может ударить по рукам. Фейк об ООН, которая не хочет называть «войну РФ войной» — это информационная провокация РФ, которая хочет создать впечатление, что имеет право убивать граждан Украины и на это никто не будет обращать внимания. РФ = война», — написал он в Twitter.

Ранее издание Irish Times со ссылкой на письмо, которое разослали сотрудникам, сообщило, что ООН якобы запретила своим работникам называть полномасштабное вторжение РФ в Украину войной или вторжением. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал организацию опровергнуть информацию, если она неправдива.

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