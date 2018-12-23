Генассамблея ООН в новой "крымской" резолюции указала на нарушение прав Сенцова, Балуха и Куку Сегодня, 08:12 11 Цей матеріал також доступний українською ГА ООН приняла новую "крымскую" резолюцию

22 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию А/С.3/73/L.48 ГА ООН - Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина, где поименно вспомнила Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усэйна Куку.

Об этом сообщает Укринформ.

В ООН выразили глубокую обеспокоенность информацией о применении Россией пыток во время допросов в политически мотивированных делах по указанным и другим политзаключенным.

В своих резолюциях ООН очень редко указывает имена политзаключенных. Среди последних были Нельсон Мандела (ЮАР) и Аун Сан Су Чжи (Мьянма).

"Генеральная ассамблея призывает соблюдать, в соответствии с международным правом, права украинских заключенных и арестованных в Крыму и Российской Федерации, до их освобождения, в особенности тех, которые объявили голодовку, призывает уважать Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) ", - говорится в резолютивной части документа.

В нормативном документе также есть отсылка к нормам Венской Конвенции относительно необходимости предоставления доступа ко всем украинским политзаключенным в оккупированном Крыму и Российской Федерации украинским консулам и омбудсмену.

Напомним, 17 декабря Генеральная Ассамблея ООН одобрила инициированную Украиной резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из территории оккупированного Крыма.

В документе подчеркивается об угрозах, которые Россия создает для Украины, Черноморского региона и всей Европы переброской в Крым войск и оружия - в частности, самолетов и ракет, способных переносить ядерный заряд. Впервые звучит прямой призыв к России незамедлительно вывести из Крыма свои войска и немедленно прекратить его временную оккупацию.

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