Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Андрей Кокотюха
Двойка по чтению
Питер Сантенелло
Твоя самая дорогая недвижимость
Кирилл Говорун
О чем говорит устав украинской церкви?
Иван Миклош
Пять вещей, которых не хватает Украине

Генассамблея ООН в новой "крымской" резолюции указала на нарушение прав Сенцова, Балуха и Куку

Сегодня, 08:12
11
Цей матеріал також доступний українською

ГА ООН приняла новую "крымскую" резолюцию

22 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию А/С.3/73/L.48 ГА ООН - Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина, где поименно вспомнила Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усэйна Куку.

Об этом сообщает Укринформ.

В ООН выразили глубокую обеспокоенность информацией о применении Россией пыток во время допросов в политически мотивированных делах по указанным и другим политзаключенным.

В своих резолюциях ООН очень редко указывает имена политзаключенных. Среди последних были Нельсон Мандела (ЮАР) и Аун Сан Су Чжи (Мьянма).

"Генеральная ассамблея призывает соблюдать, в соответствии с международным правом, права украинских заключенных и арестованных в Крыму и Российской Федерации, до их освобождения, в особенности тех, которые объявили голодовку, призывает уважать Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) ", - говорится в резолютивной части документа.

В нормативном документе также есть отсылка к нормам Венской Конвенции относительно необходимости предоставления доступа ко всем украинским политзаключенным в оккупированном Крыму и Российской Федерации украинским консулам и омбудсмену.

Напомним, 17 декабря Генеральная Ассамблея ООН одобрила инициированную Украиной резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из территории оккупированного Крыма.

В документе подчеркивается об угрозах, которые Россия создает для Украины, Черноморского региона и всей Европы переброской в Крым войск и оружия - в частности, самолетов и ракет, способных переносить ядерный заряд. Впервые звучит прямой призыв к России незамедлительно вывести из Крыма свои войска и немедленно прекратить его временную оккупацию.

Генассамблея ООН отклонила резолюцию России по ракетному договору
Кремль отреагировал на резолюцию ООН с призывом к РФ уйти из Крыма

 

Теги:   Генассамблея ООН Резолюция ООН

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Последние новости

Политика

Сегодня, 08:17

Лица перемен. Пять самых эффективных реформаторов Украины
Геополитика

Сегодня, 08:12

Генассамблея ООН в новой "крымской" резолюции указала на нарушение прав Сенцова, Балуха и Куку
События

Сегодня, 07:42

Впервые с 2014 на Доме профсоюзов в Киеве заработали часы

ТОП-3 мнений

Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
20541
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Россия хочет себе Беларусь
11742
Александр Гольц - фото
Александр Гольц
Тяжелый день для России
9974
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
20541
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
Страшная тайна Земли
12888
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Россия хочет себе Беларусь
11742
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29105
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25196
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
22160

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться