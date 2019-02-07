ООН: Убийство Хашукджи спланировали и совершили чиновники Саудовской Аравии
Расследование ООН установило, что убийство саудовского
журналиста Джамаля Хашукджи было тщательно спланировано и совершено официальными
лицами Саудовской Аравии.
Об этом в четверг, 7 февраля, сообщила спецдокладчик
ООН по внесудебным и массовым казням Аньес Калламар, передает Reuters.
Калламар подчеркнула, что на причастность
Эр-Рияда к убийству Хашукджи указывает ряд доказательств.
Докладчик ООН заявила, что ее команда получила
доступ к части "леденящих кровь и шокирующих аудиозаписей" смерти
журналиста, полученных турецкой разведкой.
По ее словам, саудовские чиновники "серьезно
подорвали" и препятствовали проведению прокуратурой Турции следственных
действий на месте преступления - в генеральном консульстве Саудовской Аравии в
Стамбуле в октябре 2018 года.
Напомним, что ООН начала собственное расследование по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".
В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели
убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими
полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что
"накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в
удушающий захват, в результате чего он умер.
В рамках расследования дела об убийстве в
Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых
должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии
Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.