ООН: Убийство Хашукджи спланировали и совершили чиновники Саудовской Аравии Сегодня, 20:02 284 Цей матеріал також доступний українською EPA Джамаль Хашукджи исчез 2 октября 2018 года EPA

Расследование ООН установило, что убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи было тщательно спланировано и совершено официальными лицами Саудовской Аравии.

Об этом в четверг, 7 февраля, сообщила спецдокладчик ООН по внесудебным и массовым казням Аньес Калламар, передает Reuters.

Калламар подчеркнула, что на причастность Эр-Рияда к убийству Хашукджи указывает ряд доказательств.

Докладчик ООН заявила, что ее команда получила доступ к части "леденящих кровь и шокирующих аудиозаписей" смерти журналиста, полученных турецкой разведкой.

По ее словам, саудовские чиновники "серьезно подорвали" и препятствовали проведению прокуратурой Турции следственных действий на месте преступления - в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года.

Напомним, что ООН начала собственное расследование по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.