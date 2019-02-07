Иван Яковина
7 февраля: Полный перезапуск Америки
Ярослав Грицак
Дело не в кандидатах, а в системе
Олег Шама
Бандера таки жив!
Дмитрий Яблоновский
Три урока финансовой грамотности
Спецтема: Выборы президента Украины

ООН: Убийство Хашукджи спланировали и совершили чиновники Саудовской Аравии

Сегодня, 20:02
284
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Джамаль Хашукджи исчез 2 октября 2018 года

Расследование ООН установило, что убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи было тщательно спланировано и совершено официальными лицами Саудовской Аравии.

Об этом в четверг, 7 февраля, сообщила спецдокладчик ООН по внесудебным и массовым казням Аньес Калламар, передает Reuters.

Калламар подчеркнула, что на причастность Эр-Рияда к убийству Хашукджи указывает ряд доказательств.

Докладчик ООН заявила, что ее команда получила доступ к части "леденящих кровь и шокирующих аудиозаписей" смерти журналиста, полученных турецкой разведкой.

По ее словам, саудовские чиновники "серьезно подорвали" и препятствовали проведению прокуратурой Турции следственных действий на месте преступления - в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года.

Напомним, что ООН начала собственное расследование по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 

Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.

Теги:   Саудовская Аравия ООН Стамбул

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Политика

Сегодня, 11:57

article_img
Рада одобрила изменения в Конституцию о стратегическом курсе в ЕС и НАТО
Финансы

Сегодня, 00:01

article_img
НБУ отменил более 20 ограничений на валютном рынке, обменные операции можно осуществлять на почте
События

Сегодня, 09:38

article_img
Во Львове по подозрению в организации убийства активиста Олешко задержан экс-боец Торнадо

Выбор редакции

Гаджеты

Сегодня, 21:03

article_img
Пять лучших смартфонов до 8000 грн
Экономика

Сегодня, 14:09

article_img
Бедные и богатые. Насколько значительно расслоение общества в Украине
IT-индустрия

Сегодня, 20:00

article_img
Секретное облако. Google разрабатывает тайное программное хранилище для бизнеса

ТОП-3 мнений

Мирослав Маринович - фото
Мирослав Маринович
Почему я буду голосовать за Петра Порошенко
32285
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Индекс отчаяния Владимира Зеленского
17572
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Стране нужны еб***е
17056
Зоя Казанжи - фото
Зоя Казанжи
Как так вышло, что страна повелась на Зеленского?
33924
Мирослав Маринович - фото
Мирослав Маринович
Почему я буду голосовать за Петра Порошенко
32285
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Индекс отчаяния Владимира Зеленского
17572
Зоя Казанжи - фото
Зоя Казанжи
Как так вышло, что страна повелась на Зеленского?
33924
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Что показал скандал с Зеленским
32820
Мирослав Маринович - фото
Мирослав Маринович
Почему я буду голосовать за Петра Порошенко
32285