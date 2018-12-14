ООН: Только половина жителей планеты получает качественную медицинскую помощь
Сегодня, 20:45
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что около 50 процентов населения мира лишены возможности получать качественную и доступную по цене медицинскую помощь.
Об этом сообщают Новости ООН.
По словам генсека организации, каждый год 100 миллионов человек оказываются в нищете из-за того, что вынуждены оплачивать услуги медиков из своего кармана.
Гутерриш отметил, что право на крепкое здоровье — одно из основополагающих прав человека.