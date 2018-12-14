ООН: Только половина жителей планеты получает качественную медицинскую помощь Сегодня, 20:45 37 Цей матеріал також доступний українською В ООН заявили, что люди оказываются в нищите из-за оплаты услуг медиков Фото: pixabay.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что около 50 процентов населения мира лишены возможности получать качественную и доступную по цене медицинскую помощь.

Об этом сообщают Новости ООН.

По словам генсека организации, каждый год 100 миллионов человек оказываются в нищете из-за того, что вынуждены оплачивать услуги медиков из своего кармана.

Гутерриш отметил, что право на крепкое здоровье — одно из основополагающих прав человека.