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ООН: Только половина жителей планеты получает качественную медицинскую помощь

Сегодня, 20:45
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В ООН заявили, что люди оказываются в нищите из-за оплаты услуг медиков

Фото: pixabay.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что около 50 процентов населения мира лишены возможности получать качественную и доступную по цене медицинскую помощь.

Об этом сообщают Новости ООН.

По словам генсека организации, каждый год 100 миллионов человек оказываются в нищете из-за того, что вынуждены оплачивать услуги медиков из своего кармана.

Гутерриш отметил, что право на крепкое здоровье — одно из основополагающих прав человека.

Теги:   Антониу Гутерреш Здоровье ООН

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ООН: Только половина жителей планеты получает качественную медицинскую помощь

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