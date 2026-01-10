Совбез ООН по требованию Украины созывает экстренное заседание из-за российских атак и применения Орешника

Совет безопасности ООН по требованию Украины 12 января созовет экстренное заседание для обсуждения российских атак, в частности использования баллистической ракеты средней дальности Орешник.

Об этом в субботу, 10 января, сообщил глава МИД Андрей Сибига.

«По нашему настоятельному требованию после недавних атак России на Украину, в том числе с применением баллистической ракеты средней дальности, Совет Безопасности ООН созовет экстренное заседание в понедельник, 12 января, в 22:00 по киевскому времени», — говорится в сообщении.

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По его словам, во время заседания рассмотрят вопрос нарушений Россией Устава ООН.

«Мы призываем членов Совета Безопасности продемонстрировать единство в своих намерениях, требуя прекращения агрессии, защиты гражданского населения и непоколебимой поддержки суверенитета Украины», — добавил глава МИД.

Сибига подчеркнул, что российские атаки подрывают международную безопасность и усилия по поддержанию мира, которые ведут Соединенные Штаты, европейские государства и другие партнеры.

Международное сообщество должно действовать быстро, чтобы обеспечить ответственность, усилить давление на агрессора и восстановить долгосрочный мир, добавил он.

9 января сообщалось, что Россия атаковала Львовскую область баллистикой с полигона Капустин Яр. Цель, по данным Воздушных сил, летела со скоростью 13 тысяч километров в час. В воздушном командовании Запад отмечали, что тип ракеты будет установлен после изучения всех ее элементов. В результате попадания была повреждена инфраструктура, из-за ударной волны была приостановлена подача газа.

Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил, что Россия атаковала Украину ночью с использованием баллистической ракеты средней дальности Орешник.

Минобороны РФ до этого заявило об ударе ракетой Орешник по Украине во время массированной атаки в ответ якобы на «атаку Киева по резиденции Путина».

Инфографика: NV

Позже Служба безопасности Украины сообщила, что установила местонахождение обломков ракеты Орешник, которой россияне ударили по Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года.

Издание RMF24 писало, что Украина предупредила Польшу о возможном применении Россией ракеты Орешник до начала атаки. Также Киев предоставлял Варшаве информацию об этом объекте.