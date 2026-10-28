Генсек ООН назначил российского дипломата помощником по вопросам разминирования и миротворческой полиции

28 октября, 06:24
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш (Фото: REUTERS/Mohamed Abdel Ghany)

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш (Фото: REUTERS/Mohamed Abdel Ghany)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил российского дипломата Глеба Десятникова помощником Генерального секретаря по вопросам противоминной деятельности и полиции в Департаменте операций ООН по поддержанию мира.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Организации Объединенных Наций от 27 октября.

Десятников будет координировать направление противоминной деятельности ООН и работу полицейских контингентов в составе миротворческих миссий по всему миру.

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В ООН отметили, что дипломат обладает более чем 35-летним опытом работы в сфере международных отношений, политических вопросов и безопасности, в частности в области многосторонней дипломатии и в регионах, охваченных конфликтами.

С 2018 года Десятников занимает должность посла России в Иордании. До этого, в 2010—2018 годах, он возглавлял Департамент Ближнего Востока и Северной Африки Министерства иностранных дел РФ.

В 2004 — 2010 годах дипломат был старшим советником по вопросам Ближнего Востока и Северной Африки в Постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке. В 2000—2004 годах работал в МИД РФ, где отвечал за политические вопросы, связанные с Ираном и Иорданией.

В 1994 — 1997 годах Десятников также несколько раз работал в составе Специальной комиссии ООН по Ираку.

Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность выдвижения кандидатуры бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН. По данным СМИ, Вашингтон рассчитывает на поддержку России и Китая.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   ООН Совбез ООН Генассамблея ООН Война России против Украины

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