Российские войска все активнее применяют ударные FPV-дроны для прицельных атак на гражданское население Украины. Такие действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права и могут представлять военные преступления.

Об этом сообщается в новом отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека (ММПЧУ).

Согласно данным, беспилотники стали одной из главных причин гибели и ранения мирных жителей — в некоторые месяцы опережая по этому показателю даже ракеты, артиллерию и авиационные бомбы.

Реклама

Миссия задокументировала многочисленные случаи умышленного нацеливания операторов дронов на гражданских, которые не участвовали в боевых действиях. Среди жертв — люди, которые ехали на велосипедах, в частном транспорте, эвакуационных автобусах, каретах «скорой», а также те, кто находился на улице возле собственного дома или привлекался к гуманитарным миссиям.

В отчете отмечается: «Эти действия нарушают принципы различения и осторожности, закрепленные международным гуманитарным правом. Некоторые инциденты могут быть приравнены к умышленному нацеливанию на гражданских лиц, что является военным преступлением».

Кроме непосредственных потерь, атаки дронов существенно затрудняют оказание гуманитарной помощи — представители неправительственных организаций, медицинские работники и чиновники не могут безопасно перемещаться по пораженным территориям. Это приводит к изоляции местного населения, особенно пожилых людей и лиц с инвалидностью, которые не имеют возможности эвакуироваться.