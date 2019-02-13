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ООН расследует причастность российских солдат к пыткам в ЦАР - агентство

Сегодня, 16:44
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EPA

В ЦАР действуют русские военные советники, связанные с добывающими компаниями РФ

ООН начала расследование относительно пыток российскими солдатами и наемниками жителей Центральноафриканской республики.

Внутренний документ ООН, содержащий описание пыток россиянами африканца, попал в руки журналистов AFP.

Документ, датированный 15 января, содержит фото искалеченной руки и ран на спине мужчины.

Сообщается, что молодого человека из города Бамбари россияне удерживали в течение пяти дней. Его спину исполосовали ножом и отрубили ему палец руки.

Журналисты агентства взяли интервью у пострадавшего - рыночного торговца Махамата Нур Мамаду.

По его словам, 11 января его задержали военнослужащие ЦАР после того, как толпа ложно обвинила его в причастности к группировке Селека, которая состоит преимущественно из повстанцев-мусульман (группировка возникла в 2012 году на севере страны, сейчас она называется CNDS). После этого, по словам собеседника агентства, его доставили в ратушу, где базируются Национальные вооруженные силы и русские.

«Русские допросили меня, спросили, состою ли я в Селеке и есть ли у меня оружие», — сказал он.

Мамаду заявил, что его пытали с восьми утра до пяти вечера. Он подробно рассказал о том, что ему пришлось пережить:

«Они били меня цепями, железными дубинками, резали ножом по ноге, а также по рукам и плечам. Они выбили мне зуб кирпичом», — заявил он.

После этого, по словам мужчины, его отвезли на некую базу, где пытки продолжились.

“Они отрезали мне палец большим ножом и изранили остальные пальцы, они душили меня цепью”, - добавил пострадавший.

На базе, по его словам, присутствовали переводчик и несколько россиян. ООН сообщила, что мужчину освободили 15 января благодаря вмешательству сил внутренней безопасности ЦАР.

Собеседник агентства заявил, что опасается за свою жизнь.

Издание отмечает, что, по данным российских и западных медиа, в ЦАР действуют русские военные советники, связанные с добывающими компаниями РФ. Их количество может превышать официальные данные.

Как ранее сообщили в МИД России изданию РБК, по состоянию на октябрь 2018 года в Центральноафриканской республике находились 175 российских военных инструкторов, которые занимаются подготовкой местных военных.

Теги:   Центральноафриканская республика Россия

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