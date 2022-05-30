«Сделать вид собственной важности». Как ООН и ее агентства стали устаревшими инструментами и объединениями — разговор с политологом 30 мая, 22:03 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Зал Генеральной ассамблеи ООН (Фото:ООН)

ООН и все ее агентства пытаются банально просто пересидеть международные проблемы, в первую очередь вторжение России в Украину, и сохранить свои поступления и роль, рассказал Радио НВ политолог Петр Олещук.

— Значит ли это, по вашему мнению, что мировой порядок, основанный после окончания Второй мировой войны, после развала Советского Союза уже закончился, и нужно создавать какие-то новые регуляции, новые органы, новые системы?

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— В общем-то, да. Действительно, этот мировой порядок испытывает очень глубокий системный кризис, одно из проявлений этого — это ситуация с нападением России на Украину. При том, что Россия — опять же один из постоянных членов Совбеза ООН. Государство, которое теоретически в рамках структуры, положенной в основы ООН, должно отвечать за мировую безопасность. А Украина — одно из государств-основательниц ООН, которое было одним из создателей этой организации. И при этом бесспорно является одним из важнейших государств современного мира. Без объявления войны одно из таких государств нападает на другое, а ООН максимум, что может из себя выдавить — это беспокойство, я абсолютно не шучу.

Это официальная формулировка из решения того же Совбеза ООН по этой ситуации. Пожалуй, действительно что-то там, мягко говоря, не то. А скорее всего, очень и очень серьезно не то. Это действительно признак этого кризиса, в котором оказалась мировая система, опять же, сформировавшаяся после Второй мировой войны. Но здесь есть одна проблема, потому что, как правило, вы упоминали Лигу наций, если брать предыдущий опыт, то подобная перезагрузка, она как раз происходила по результатам мировой войны. То есть Лига наций, кризис, Вторая мировая война, формирование ООН и развитие новой системы. Я думаю, все же на этот раз мир будет надеяться, что все же перезагрузка произойдет без необходимости Третьей мировой войны.

— ВОЗ дала России еще семь месяцев для прекращения атак на больницы. Эта часть системы организации здравоохранения международной тоже не работает. От кого сейчас зависит и кто мог бы что-нибудь сделать, чтобы эти глюки в системах международной безопасности, международного здравоохранения можно было устранить?

— Опять же, конечно, в отношении ВОЗ, которая является, кстати, структурой, которая так же относится к структурам ООН, она подвергалась критике и подвергается критике очень серьезной довольно давно, это ни для кого не секрет. Особенно в контексте пандемии, которая не так давно бурлила. Тогда была очень серьезная критика этой организации. И кстати, глава этой организации не так давно отметился контраверсионными заявлениями о том, что, мол, слишком уж слишком хорошо принимают европейцы украинских беженцев в отличие от беженцев из других стран мира. И начал из этого обвинять европейцев в расизме. Здесь, мягко говоря, очень такая специфическая структура, но я думаю, почему они подобным образом реагируют, это не от того, что у них какие-то зловещие намерения по отношению к Украине.

Это скорее просто индикатор несостоятельности реально на что-либо влиять. То есть когда ты, например, серьезная, уважаемая международная структура, и ты должен решать какие-то проблемы, но ты реально ни на кого повлиять не можешь, и ты прекрасно это понимаешь. Ты можешь принять 20 резолюций, направить их Путину, он их будет игнорировать, говорить, что там ничего не происходит, никакие больницы мы не бомбим, потому что это все " Базы Азова". Так вот если ты все это понимаешь, то ты можешь делать вид, что на самом деле все под контролем, ты просто дал им, например, семь месяцев и ждешь. А через семь месяцев что-то, вероятно, произойдет.

Может быть, даже и война завершится. Я думаю, что по такой логике они действуют. Эта логика показывает, что такие структуры во многих отношениях не могут уже выполнять те задачи, которые на них возложены, как бы пафосно ни звучало, человечеством в целом. Это действительно очень серьезная проблема. Потому что, когда они смотрят на деятельность соответствующих структур, у них возникает только два желания. Либо они должны наконец что-то сделать, либо они должны самораспуститься. Но вот они не делают ни одного, ни другого.

— ООНовские бюрократы, так мы их можем назвать, настолько привыкли к тому, что они делают, что даже внутри самой этой организации и многочисленных агентств они просто не хотят что-либо менять, потому что разленились и привыкли к тому, что они есть, давайте ничего не трогать, потому что иначе мы можем потерять свои кабинеты, мы можем потерять поступление в виде членских взносов. Именно поэтому такое саботажное сопротивление очень работает негативно по отношению к Украине.

— Не только по отношению к Украине. Здесь мы должны понимать, что вся ситуация, которая сложилась вокруг отсутствия серьезной поддержки Украины, подвергшейся разрушительной агрессии, это же ставит под угрозу очень много других государств, очень многое в мире. Поэтому это уже очень давно не какая-то ситуация, которая касается исключительно Украины. Я думаю, мы с вами все это прекрасно понимаем. Действительно надо понимать, что те разнообразные должности в ООН, они давно занимающими их рассматриваются по большому счету, как своеобразные синекуры. Они означают достаточно серьезный статус в мировых масштабах, возможность получения определенных доходов, одновременно ответственность вроде бы гораздо ниже, чем на уровне национальных правительств, потому что ты всегда можешь сказать: а что я могу сделать, все решения принимаются коллегиально.

Опять же необходимо убеждать, необходимо продолжать диалог, необходимо соответствующим образом его налаживать. И подобное отношение, оно, видимо, и сформировало опять-таки не одно поколение тех же бюрократов, о которых вы говорите. И действительно, для многих ООН из структуры, которая реально должна что-то решать, превратилась в синекуру для определенной группы политических лидеров, бюрократов, которые имеют таким образом полную возможность достаточно неплохо устраивать свою жизнь за счет мирового сообщества, всех этих взносов, других соответствующих выплат. И это, кстати, один из достаточно серьезных аргументов о необходимости трансформации этой структуры, по меньшей мере. Хотя, честно говоря, я думаю, у многих есть серьезные сомнения, что там в принципе можно что-то трансформировать, и, возможно, проще что-то в этой ситуации радикально изменить, радикально перезагрузить. Но все же я думаю, все человечество надеется, что третья мировая война для этого не понадобится.

— А для того, чтобы было принято хоть какое-то решение, перезапуск существующих систем той же ООН или создание рядом и передача функций ООН другой системе. От кого это может зависеть? От консенсуса каких лидеров? Каких стран? Каких обществ? Что должно произойти, от кого это может зависеть?

— Здесь, конечно, необходим консенсус большого количества разных государств. Потому что, какая идея лежит в основе ООН? Их можно выделить много, но все же основное — это то, что государства таким образом создают определенный формат правил игры, и далее на основе соответствующих переговоров, на основе соответствующих процедур эти проблемы решают без необходимости постоянно обращаться к, например, силовым инструментам и силовым ресурсам. Сейчас у нас есть, например, государство под названием РФ, которое решило поставить себя вне каких-либо норм, принципов, механизмов, то есть совершенно очевидно оно должно быть изолировано, оно должно быть устранено из всех соответствующих процедур. И очевидно, что все должно развиваться без его присутствия. С другой стороны, сейчас все говорят, что нельзя исключить Россию из ООН, она является страной Совбеза ООН и так далее. То есть, действительно, в рамках того механизма, который заложен в основу ООН, ее действительно никто никогда никуда не исключит.

Это значит, что в принципе как структура ООН, она — пока там находится Россия — теряет свой смысл. В таких условиях это уже вопрос к мировым лидерам, которые должны понимать, что бесконечно долго эта игра, что мы делаем вид, что все вроде бы в мире нормально, бесконечно долго продолжаться не может. Знаете, есть исследователи, которые увидели в соответствующем совещании на базе в Рамштайне, завершившемся созданием своеобразной коалиции военной поддержки Украины, своеобразный такой прототип декларации Объединенных наций. В свое время во время Второй мировой войны именно декларация объединенных наций послужила основой, из которой выросла ООН.

Сейчас, конечно, все эти аналогии очень условны, очень натянуты и приблизительны. Но наличие более 40 государств, которые приехали, объединились и решили помогать Украине, несмотря на то, что между ними могут быть самые разные противоречия, но принципиальное решение принято, потому что Украина испытала соответствующую агрессию со стороны другого государства. То есть, по сути, эти все государства, которые встретились на базе Рамштайн, они выполняют те функции, которые должны быть реализованы именно ООН. То есть они, по сути, выступили заменителем в этой ситуации ООН. В этом, я думаю, и можно видеть некий прообраз того, какими могли бы быть соответствующие международные организации будущего.

— Очень много написано о том, как должны действовать те или иные страны, но, по сути, если постоянный член Совбеза что-то нарушает, то нигде нет возможности как-то за это наказать по сути. Вот в новой системе, должны ли быть, как должны быть проработаны такие механизмы ответственности?

— В основе ООН заложена эта идея, что безопасность мира — это вопрос, который должны решать в первую очередь так называемые [великие] государства. И перечень этих государств отражен в постоянных членах Совбеза ООН. Он основан на результатах Второй мировой войны, на статусе, например, ядерного государства со стороны этих государств, что они на основе соответствующих консенсусов, компромиссов и должны разрешать соответствующие ситуации, связанные с безопасностью всего мира.

И это в значительной степени и создало так же эти проблемы, потому что я думаю, что российская элита пошла на эту агрессию, агрессии предшествовала достаточно серьезная идеологическая работа, с обоснованием, что у России вроде бы есть какая-то зона влияния, что в рамках этой зоны влияния, ограничивающейся границами бывшего СССР, Россия имеет некое исключительное право решать судьбу других наций. Хотя опять же эти нации есть, как, например, Украина, абсолютно признаны всем миром, включая саму Россию официально, но тем не менее Россия считала, что она имела какие-то исключительные права. Это все, я думаю, было порождено частично и статусом России как постоянного члена Совбеза ООН, что они считали, что мы одно из мировых государств, значит, мы можем решать судьбу других.

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