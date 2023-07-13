ООН предлагает Путину продлить зерновую сделку в обмен на доступ к SWIFT — Reuters 13 июля, 08:40 ООН предлагает Путину продлить зерновую сделку в обмен на доступ к SWIFT (Фото:REUTERS/Viacheslav Musiienko)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил российскому диктатору Владимиру Путину продлить зерновую сделку в обмен на подключение дочерней компании российского сельскохозяйственного банка к международной платежной системе SWIFT, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что во вторник, 11 июля, Гутерреш направил Путину письмо с предложением путей для содействия российскому экспорту продовольствия и удобрений и обеспечения продолжения черноморских поставок украинского зерна.

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«Цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, влияющие на финансовые транзакции через Российский сельскохозяйственный банк, что вызывает серьезное беспокойство со стороны Российской Федерации, и одновременно обеспечить продолжение потока украинского зерна через Черное море», — сказал журналистам представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Он не предоставил никаких подробностей относительно предложения, но добавил, что Гутерреш сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами по этому вопросу и готов продолжить обсуждение своего предложения с Россией.

Гутерреш предложил Путину дать разрешение на продление зерновой сделки на несколько месяцев, давая ЕС время подключить дочернюю компанию Россельхозбанка к SWIFT.

Россия угрожала разорвать зерновое соглашение, срок действия которого истекает в понедельник, 17 июля, поскольку якобы несколько «требований» по отправке зерна и удобрений за границу не были выполнены.

Последние два судна, которые следуют по зерновой сделке, сейчас досрочно загружаются в украинском порту Одесса.

Ключевым требованием, которое выдвинула Москва является возобновление подключения российского аграрного банка Россельхозбанк к международной платежной сети SWIFT.

Подключение к этому банку было прекращено ЕС в июне 2022 года из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

В мае представитель ЕС заявил, что ЕС не рассматривает возможность восстановления российских банков.

В июле 2022 года Организация Объединенных Наций и Турция выступили при посредничестве Черноморской зерновой инициативы с Россией и Украиной, чтобы помочь смягчить глобальный продовольственный кризис, который усугубился вторжением Москвы и блокадой украинских портов.

Хотя российский экспорт продовольствия и удобрений не подпадает под санкции Запада, введенные после вторжения в Украину, Москва говорит, что ограничения на платежи, логистику и страхование якобы «представляют препятствие для поставок».

Как обходной путь к отсутствию доступа к SWIFT, официальные лица ООН договорились с американским банком JPMorgan Chase & Co JPM.N начать обработку некоторых платежей за экспорт российского зерна, убедив в этом правительство США.