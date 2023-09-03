ООН предлагает снять с РФ некоторые санкции в обмен на восстановление зерновой сделки 3 сентября, 08:57 ООН предлагает ослабить антироссийские санкции для восстановления Зерновой сделки (Фото:ООН)

ООН при поддержке Турции подготовила новый пакет предложений для восстановления зерновой инициативы. В частности предлагается подключить дочернюю компанию Россельхозбанка к SWIFT и разморозить активы в Европе российских компаний, производящих удобрения.

Об этом рассказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым после переговоров в Москве, сообщает Anadolu.

Видео дня

4 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить РФ для обсуждения продления зерновой сделки.

Срыв зерновой сделки: что известно

17 июля в Кремле заявили об остановке действия «зерновой сделки», заключенной при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, которая позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия.

Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Украина предложила Турции и ООН продолжить работу «зернового коридора» без РФ. В Кремле ответили угрозами на возможность возобновления работы соглашения без России.



Россия начала наносить массированные удары по портовой и зерновой инфраструктуре Украины, атакуя Одессу, Николаев и другие портовые города.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова «рассмотреть возможность» возвращения к «зерновой сделке», если будут выполнены все ее условия.