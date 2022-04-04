«ООН нужно просто распустить». Климкин о тотальной импотентности организации и страхе Европы перед Россией — интервью 4 апреля, 19:49 Цей матеріал також доступний українською Посол Украины в ООН Сергей Кислица выступает на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу о вторжении России в Украину, 23 марта (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Война России против Украины показала полную импотентность таких организаций как ООН и необходимость создания новых международных механизмов в будущем, рассказал в эфире Радио НВ экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

— Каков ответ Европы после того, что мир увидел в Буче? Станут ли эти события переломным моментом, будет ли Европа и дальше вести более сдержанную риторику и политику в отношении России?

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— В Центральной Европе станет. Конечно, Венгрия — это частный случай, но все поняли, что это геноцид, это спланированное уничтожение и после этого геноцида будут концентрационные лагеря. К слову, американцы об этом предупреждали.

— Да, предупреждали.

— Это действительно полностью спланированная акция по уничтожению всего украинского, равно как и было в сталинские времена, только сейчас выбрана другая стратегия: тогда был Голодомор, сейчас — прямое уничтожение. В Центральной Европе, в Польше, в балтийских странах, в Румынии это хорошо понимают, они не просто схватились за голову, они поняли, что «наша безопасность — это ваша безопасность», это уже не лозунг, это реальность. В Германии тоже все постепенно просыпаются, но еще не готовы к реальным шагам, в частности эмбарго даже на нефть и уголь. Они готовы снижать ( и очень быстро снижать), но не до резких шагов. И что меня очень раздражает — это неготовность поставлять оружие, поскольку они хватаются за сердце и говорят, что ядерный удар, хотя бы ограничен, или применение другого оружия массового поражения — это абсолютно реально. И бояться — это значит быть неэффективным и проигрывать Путину. Я им стараюсь в последние дни это объяснить уже " по пальцам", поскольку с Путиным можно говорить только с позиции силы, он уважает силу. Все остальное он презирает, и всех, кто на самом деле в его глазах осторожен, он презирает. Так же он будет презирать Европу, если она сейчас не изменит вообще свою линию поведения. Это заходит, но, к сожалению, не на всех, это честно говорить.

— Владимир Зеленский накануне обратился к европейским политикам, в частности таким как Ангела Меркель и Николя Саркози, он их не то чтобы обвинил, но в упрек им сказал: приезжайте в Бучу и посмотрите, до чего довела ваша политика умиротворения агрессора на протяжении многих лет. Насколько в Европе вообще признают, что их участие здесь тоже есть?

— Не признают и не будут признавать, не будут признавать морально, не будут признавать политически, там не любят вообще признавать свои ошибки. Я, кстати, вижу, что сегодня в Китае и Индии скорее происходит вообще переосмысление роли России, ее начинают считать моложе. Смотрите, что было в Китае: там Лаврову не подтверждали визит до последних двух дней. В Индии его вообще, извините за сленг, «опустили», там ему не сделали даже совместной пресс-конференции. Это страны, которые действительно во многом сначала зависели. Мир, где страны меняются, и Россия уж точно не будет в высшей лиге. Европа просыпается, но просыпается, к сожалению, слишком медленно, особенно в поставках вооружений. Сейчас они должны сказать: все, какое только возможное и нужное вам оружие, без каких-либо ограничений. И, конечно, эмбарго хотя бы на нефть и уголь, а от газа отказываться гораздо быстрее, это было бы абсолютно реально. А договоренность, когда они платят евро, потом через Газпромбанк переводят это в рубли, — это все какие-то уловки, которые мне очень-то не нравятся, скажем так.

— Да, я просто для контекста скажу нашим слушателям, что, несмотря на то, что для ряда российских банков введены санкции, их отключили от SWIFT, но такой банк как Газпромбанк, почему-то не отключенный санкциями от SWIFT и именно через него Европа будет платить России за российские энергоносители Как это можно назвать как ни обход санкций, и этот обход поддерживает та же Европа, которая ввела эти санкции, не так ли?

— Я вам больше скажу: я когда позавчера разговаривал, я говорю: ну люди, если вы без этого газа никак не можете и беспокоитесь о своей стабильности, то хоть на Сбербанк наложите реальные санкции и поставьте его под SWIFT, если вы все равно за газ платите через Газпромбанк. Ну, пойдите тогда на все другие ключевые банки, а не пытайтесь как-то между капельками. Многие страны в Европейском Союзе уже к этому готовы. И я думаю, что консенсус на этот счет будет и Россия здесь " по яйцам" получит. Проблема только в том, что она должна получить так, чтобы потом не оправиться, но здесь в Европе пока пытаются очень осторожно идти по этому пути.

— Или еще такая информация, я вижу. Десять стран Европы после эмбарго 2014 экспортировали в Россию оружия на 346 миллионов евро, и часть этого оборудования сейчас может быть использована Россией против Украины. Вот даже оружие…

— Ну, слушайте, а что, мы этого не видели, не говорили? А когда мы сбивали российские беспилотники Орланы, там что, не было каких-нибудь немецких технологических элементов? Были мы показывали немцам. Они говорили " нет-нет-нет, мы прекращаем поставки". Поэтому на самом деле это все происходит слишком медленно. И сейчас, когда мы говорим: «поставляйте нам хотя бы то вооружение, которое мы можем очень быстро овладеть». Можем ли мы быстро овладеть немецкими БМП? Можем. Почему вы их не снабжаете? Одно дело — это сложные системы, на которые нужны месяцы, но наши военные показали, что они в условиях войны могут овладеть этим за недели. Вот это называется нежелание идти на реальные шаги, но потом им все отразится.

— А может, это большое количество российских лоббистов и российские деньги, которые обвиняют европейских политиков, играют роль? Если мы очень долго говорили о Германии, что там есть какой-то консенсус, что они не хотят вступать в войну, все эти разговоры имели смысл до войны. Но уже сейчас я не могу никак это объяснить, чем российским лоббизмом и российскими деньгами, которые, возможно, так же оседают в карманах европейских политиков. Ну, как это иначе можно объяснить?

— Можно. Российский лоббизм работает, российские деньги тоже работают, но главная причина — это реальное нежелание ставить под угрозу свои политические карьеры и идти на более прямой конфликт, который свергнет политиков с их политического пути. Посмотрите на выборы в Венгрии, Орбан поставил на то, что всем говорил " Я вас сохраню от войны". Как, почему, в каком смысле, это никому не понятно, но на фоне телевизора это действительно работает. Сейчас, к сожалению, кто-то в Германии или где-то во Франции на это смотрит и говорит: и я тоже буду говорить о том, что я сохраню от войны, буду осторожен. И когда люди полагаются не на будущее и не на себя, и настолько пугливы, что не хотят в эту историю уходить, оно им потом обязательно отразится. Но опять-таки скажу, Европа действительно просыпается. Когда я смотрю, что 70% немцев против сотрудничества с Россией, на самом деле такое тектоническое смещение. Это реальное изменение парадигмы, это реальное изменение всего. И это уже не вернется, немцы любить Путина никогда не будут.

— Объясните мне, пожалуйста, почему санкции, введенные против путинского окружения, русского путинского окружения против его кошельков; а почему, например, санкции не введены против оцепления Путина, которые не были гражданами России, например, Герхард Шредер?

— А поскольку они боятся. У Герхарда Шредера сейчас тотальный остракизм, его начали презирать, от него ушли даже люди, работавшие с ним в его офисе. Просто они не могут, поскольку все вокруг клюют и говорят: ты работаешь со Шрёдером — ну что ты за человек? Я просто почитал по германской печати. Но сейчас у власти Социал-демократическая партия и многие сегодняшние политики — это люди, которые пришли со Шредером, в конце концов его " выкормыши". Поэтому они осторожно относятся к тому, чтобы начинать вешать на Шредера санкции, это 100% нужно сделать. А вторая причина, вы прекрасно знаете, кто до сих пор считает, что его можно использовать в качестве посредника, медиатора. Я в это не очень верю, но у него действительно есть хоть прямой доступ к Путину, если это нам поможет хоть на такую. " щелку", — давайте попробуем. Но в целом 100% должно быть под санкциями.

— Еще один вопрос: мы знаем, что Россия сегодня созывает заседание Совбеза ООН в связи, я должен это процитировать, как они говорят, «в связи с ужасной провокацией украинских радикалов в Буче». То есть пока цивилизованный мир и украинские юристы фиксируют военные преступления и геноцид в Буче, Россия созывает Совбез ООН в связи с этими, как они говорят, «ужасными провокациями». Это какой-то оксюморон для меня. Как Россия может продолжать быть членом Совбеза ООН? Неужели нет ни одного инструмента, чтобы лишить его этого статуса?

— Я считаю, что ООН нужно распустить, она должна самораспуститься как Лига наций. Никакая реформа уже не поможет. Когда у нас все видят фото из Бучи, оно всем рвет сердце, а потом Россия остается не только членом Совбеза, как это прописано в уставе, она сегодня является и членом Совета по правам человека. Можете себе представить? Это вообще какой-либо конфликт в любом мозге должен вызвать. Я считаю, что сегодняшняя ООН, генсек которой сообщает вчера в твиттере, что давайте проведем какое-то независимое расследование и что-то там найдем, как оно будет; это действительно тотальная импотентность. Импотентность этой ООН, которая только дает россиянам манипулировать. И вот то, что вы говорите — это тотальная манипуляция России Организацией объединенных наций. Нет никаких объединенных наций, есть Россия, как агрессор, есть смотрящие, есть борющиеся. Поэтому на самом деле ООН нужно перезагрузить после войны, и я уверен, что этот процесс начнется.

— А почему не сейчас его не распустить, почему он сейчас не может самораспуститься?

— Честно скажу, нет воли ни политической, ни просто, поскольку будут долгие дискуссии, чем ее заменить. Моя позиция такова: давайте распустим, там же многие кормятся на этом ООН, годами используют какие-то фонды. Это все какая-то коррупционная кормушка для многих людей, там реально сидящая там годами бюрократия. И вот это нужно в конце концов прекратить. Я знаю, что я говорю, это очень непопулярно, но я всегда это говорил. И сейчас это не просто актуально, сейчас нужно сделать, распустить, а потом создавать после войны что-то новое.

— Так, как когда-то распустили Лигу наций, которая не смогла уже удержаться.

— 100%, именно так, к сожалению, история повторяется. мы учимся только на своих ошибках, должны это честно сказать. Я не о нас, украинцах, говорю, но вообще о мире так 100%.

— А вы верите, что Украине удастся доказать факт геноцида в международных судах, что никто не будет втыкать спицы в колеса и какие-либо сомнения озвучивать?

— Верю. Я считаю, что такой план есть, я вижу публикации в российских СМИ, которые говорят о " деукраинизацию", «деевропеизацию» Украины, которые говорят, что не нужно нигде останавливаться, там написано черным по белому.

— Это вы сейчас об издании РИА Новости?

— Нет, это не только РИА Новости, таких публикаций много. А 26 февраля в РИА Новости не размещали такую статью? Это действительно тестирование и зондирование общественного мнения. Там существует четкая логика уничтожения всего украинского, украинскости, украинской государственности как таковой. И происходящее — это не война за территории, это не война за лучшую геополитическую ситуацию, это война за уничтожение Украины, которую Путин называет «анти-Россией». И всем прекрасно понятно, что Россию нельзя быстро победить милитарно, Россию даже нельзя быстро победить экономически, но можно победить ее скрепы, так называемые имперские ценности идеологически. И Путин это понимает, он, к сожалению, не глуп и понимает, что победа уйдет из Украины. Поэтому это экзистенциальная война, за существование Украины и за существование ценностей ее как таковых. И геноцид мы обязательно докажем, в частности, в международных судах. Вопрос только в том, где и кого достанут в международные суды, но справедливость получит всех любым путем, я в этом абсолютно уверен. Мир изменился.

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