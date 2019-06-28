Последние пять лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений — ООН
Сегодня, 14:34
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Всемирная метеорологическая организация при ООН сообщила, что 2019 год станет одним из самых жарких за всю историю наблюдений.
Периоды «теплых волн» будут происходить все чаще, передает Reuters.
Последние пять лет — с 2015 по 2019 годы — оказались самыми теплыми за всю историю наблюдений.
В 2015 году было заключено Парижское соглашение о климате. Соглашение вступит в силу только в 2021 году. Его цель — удержать рост средней температуры на планете в пределах 1,5−2°C.