Генассамблея ООН готова поддержать украинскую формулу мира — Reuters 23 февраля, 07:00 Антонио Гутерриш (Фото:Maxim Shipenkov/Pool/Reuters)

Генеральная Ассамблея ООН готовится принять резолюцию, предложенную Украиной и ее сторонниками, в которой подчеркивается необходимость достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с уставом ООН.

Об этом сообщает Reuters.



Украина и Россия в среду, 22 февраля, лоббировали страны в Организации Объединенных Наций, чтобы они поддержали голосование в Генеральной Ассамблее, состоящей из 193 членов, которое, как заявили Соединенные Штаты, «войдет в историю».

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«Мы увидим, какую позицию занимают народы мира в вопросе мира в Украине», — заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил вторжение России и назвал Хартию недвусмысленной.

Он напомнил, что все члены должны воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства.

Украина и ее сторонники надеются усугубить дипломатическую изоляцию России, добившись того, чтобы почти три четверти членов Генеральной Ассамблеи проголосовали «за».

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Представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что «Запад нагло проигнорировал наши опасения и продолжает приближать военную инфраструктуру НАТО все ближе и ближе к нашим границам».

Проект резолюции ООН, который не имеет обязательной силы, но имеет политический вес, отражает прошлогоднее требование Генеральной Ассамблеи к Москве вывести войска и прекратить боевые действия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам, что Украина осуществляет свое право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН, и что «отправляя Украине оружие, вы помогаете защищать Устав ООН».

Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины. Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар говорил, что саммит по формуле мира, который инициировала Украина, проведут в годовщину вторжения России 24 февраля.