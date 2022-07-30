ООН пообещала поддержать расследование событий в Еленовке 30 июля, 20:44 Россияне устроили массовую казнь украинских военнопленных, прикрываясь ложью об обстреле с украинской стороны (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Организация Объединенных Наций пообещала властям Украины поддержку в расследовании взрыва в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, в результате которого погибли около 50 украинских военнопленных.

«В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование, требующее согласия сторон, и полностью поддерживаем инициативы Международного комитета Красного Креста [которые заявили о готовности эвакуировать пострадавших в Еленовке]», — заявил заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Фархан Хак, которого в субботу, 30 июля, цитирует Голос Америки.

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Убийство украинских военнопленных в Еленовке: что известно



Утром 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные защитники Мариуполя, среди которых и бойцы полка Азов. Кремлевские пропагандисты продвигают версию о том, что колонию обстреляла украинская сторона из РСЗО HIMARS.

Российские СМИ писали, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в Минобороны РФ опубликовали список 42 погибших пленных, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате обстрела погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

Генштаб ВСУ опроверг обвинения РФ о том, что удар нанесли украинские военные. По информации Генштаба, россияне, обстреляв колонию в Еленовке, пытались скрыть пытки и убийства пленных, а также преследовали цель обвинить ВСУ в «военных преступлениях».



В Главном управлении разведки МО Украины заявили, что взрывы в Еленовке совершили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личному приказу номинального владельца ЧВК Евгения Пригожина, близкого к российскому диктатору Владимиру Путину. По данным ГУР, взрывы произошли на территории промзоны в недавно построенном помещении, которое должны были специально оборудовать для военнопленных из Азовстали. Часть защитников Украины была переведена туда за два дня до трагедии.

СБУ также опубликовала перехват разговора, подтверждающего, что россияне совершили массовое убийство военнопленных в колонии в Еленовке. Там добавили, что, согласно предварительному анализу видео из соцсетей, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна — это может указывать на то, что эпицентр взрыва был внутри уничтоженного здания.

И.о. командира полка Азов майор Никита Надточий заявил, что полк Азов расценивает удар по колонии в Еленовке, в результате которого погибли украинские военнопленные, как акт публичной казни, который Россия совершила из-за безнаказанности.



После убийства украинских пленных в Еленовке министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров решительно осудить это грубое нарушение международного гуманитарного права и признать Россию террористическим государством.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал совершенное россиянами «преднамеренным, циничным, продуманным массовым убийством украинских пленных, нуждающимся в жестком расследовании». Он также требует реакции ООН и международных организаций.

В Международном комитете Красного Креста, который был посредником при сдаче в плен украинских защитников в Мариуполе, заявили, что «ознакомлены с ситуацией» и предложили помощь в эвакуации раненых украинских военных в Еленевке и бесплатной передаче медикаментов, защитного снаряжения и материалов для судебно-медицинской эксперты.

Защитники Мариуполя, которые после двух месяцев городских боев с превосходящими во много раз силами российских оккупантов, оказались в окружении на территории завода Азовсталь с ограниченным запасом лекарств, пищи, питьевой воды и боеприпасов, в середине мая вынуждены были покинуть территорию завода и сдаться в плен.

16 мая командиры находящихся на Азовстале подразделений получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизнь личного состава.



В течение нескольких дней украинские защитники покинули территорию Азовстали. Эвакуация проходила при посредничестве Международного комитета Красного Креста, который записывал личные данные украинских военных и ООН. Украинских военных доставила в медучреждение оккупированного Новоазовска, а также в оккупированную Еленовку Донецкой области. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, другой формулы спасения героев с Азовстали не было.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся более 2500 защитников Мариуполя с завода Азовсталь. Как писала Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников.



Президент заявлял, что взятых в плен защитников Мариуполя должны вернуть на подконтрольную территорию через процедуру обмена. Зеленский сказал, что России невыгодно применять пытки против защитников Мариуполя, потому что они стали «публичными пленными».



Освобождением украинских бойцов занимается Главное управление разведки Министерства обороны. В частности, 29 июня в рамках обмена пленных были освобождены 95 защитников из Азовстали. Переговоры продолжаются.

Также идет процесс возвращения тел погибших защитников Мариуполя.

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