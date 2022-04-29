Впервые. ООН планирует предоставить наличные выплаты 2 млн украинцев

29 апреля, 00:32
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Антониу Гутерреш (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Антониу Гутерреш (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Организация объединенных наций планирует предоставить наличные выплаты значительному числу украинцев. Это необычные для организации условия, пишет Европейская Правда со ссылкой на заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

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Он сообщил об осуществлении агентствами ООН выплат пострадавшим от нападения России.

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«Мы готовы предоставлять наличные выплаты – к концу мая 1,3 млн, к августу – 2 млн человек, но это будет в координации с украинским правительством», – заявил Гутерреш.

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Наличные выплаты пострадавшим являются стандартным инструментом ООН, но в Украине она имеет особенность, ведь обычно организация раздает деньги там, где правительство не в состоянии выполнить эту деятельность.

«Это нетипичная для ООН гуманитарная операция, поскольку в Украине есть функционирующее правительство, система власти. Поэтому наша задача не заменить, а поддержать правительство», — пояснил он.

Кроме того, как заявил Гутерреш, будет осуществляться другая поддержка.

«По состоянию на сегодняшний день уже обеспечено оказание гуманитарной помощи 3,4 млн граждан в Украине, и мы готовы и намерены охватить до конца августа 8,7 млн человек», — заявил он.

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«В условиях худшего сценария 25 млн человек могут нуждаться в гуманитарной помощи до конца года. Надеюсь, что этот сценарий останется на бумаге, но мы готовы», — добавил он.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия ООН Антонио Гутерриш Война России против Украины

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