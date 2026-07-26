Во Франции заявили, что «мир больше не слушает США» после голосования, в котором Вашингтон был вместе с Россией, Мали и Нигером

Фолькер Тюрк будет верховным комиссаром ООН по правам человека еще четыре года (Фото: REUTERS/Raquel Cunha/File Photo)

Постоянное представительство Франции при ООН раскритиковало США за то, что страна проголосовала против переназначения верховного комиссара ООН по правам человека.

«Когда-то США были образцом соблюдения прав человека. Но теперь это уже не так. Сегодня они находятся в изоляции вместе с Северной Кореей, Никарагуа, Мали и Россией. И мир больше к ним не прислушивается», — говорится в сообщении представительства Франции в X, опубликованном вечером 25 июля.

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В пятницу, 24 июля, Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов поддержала продление срока полномочий Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка еще на четыре года, сообщает Reuters. «За» проголосовали 144 страны, «против» — 10, а 13 воздержались.

Среди тех, кто голосовал «против», — США, Израиль, Россия, Мали, Нигер и Буркина-Фасо (конфедерация государств Сахеля, сотрудничающая со страной-агрессором), ДР Конго, Никарагуа и Тринидад и Тобаго.

Также Генеральная Ассамблея отклонила альтернативное предложение России продлить мандат Тюрка лишь до конца 2026 года и предложение США отложить голосование.

Австрийского юриста Тюрка считают ярым критиком войны РФ против Украины и операции Израиля в секторе Газа. Он призывал расследовать случаи смерти в американских иммиграционных центрах. В то же время Тюрка критиковали за то, что он не занял более решительной позиции в отношении Кубы и преследований уйгурского меньшинства в Синьцзяне, а также не использовал термин «геноцид» применительно к ситуации в Газе — в отличие от некоторых экспертов ООН.

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Неправительственная организация UN Watch обвиняет Тюрка в том, что он «хранил полное молчание по поводу грубых и систематических нарушений» со стороны режимов Кубы, Северной Кореи, Алжира, Эритреи, Мавритании, Ливана и Катара, но при этом «свободно критиковал демократические страны», в частности США, Великобританию, Австралию, Италию и Францию.

Reuters напоминает, что США сократили финансирование учреждений ООН и вышли из десятков ее структур в то время, когда в мире усиливается влияние авторитарных режимов, а защита прав человека важна как никогда.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который покинет свой пост в декабре, предложил Тюрку второй четырехлетний срок после истечения его нынешнего мандата в октябре. Как пишет The Washington Post, Гутерриш сделал это после частных консультаций и без публичного обсуждения. В ООН же заявили, что генсек соблюдал правила и действовал прозрачно.

С момента учреждения этой должности в 1993 году никто из предшественников Тюрка не занимал ее в течение двух полных сроков.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков обвинил Тюрка в «предвзятости» и «безосновательных обвинениях» в адрес страны-агрессора. Предложение Гутерриша относительно Тюрка также раскритиковали в МИД Израиля.