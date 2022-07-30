В ООН заявили, что «потрясены» видео с пытками и убийством украинского военнопленного

30 июля, 01:22
В ООН заявили, что «потрясены» видео с убийством украинского пленного россиянами (Фото:REUTERS/Denis Balibouse/Pool)

В ООН заявили, что «потрясены» видео с убийством украинского пленного россиянами (Фото:REUTERS/Denis Balibouse/Pool)

Правозащитная организация Amnesty International и мониторинговая миссия ООН в пятницу, 29 июля, отреагировали на видео с кастрацией и убийством украинского военнопленного, которое начали распространять в Сети накануне.

Как сообщается в Telegram-канале Amnesty International Ukraine, директор организации в Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс подчеркнула, что это еще один очевидный пример того, как российские войска полностью пренебрегают человеческой жизнью и достоинством.

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«Все лица, подозреваемые в уголовном преступлении, должны быть привлечены к ответственности при наличии достаточных допустимых доказательств и после справедливого судебного разбирательства в гражданском суде без применения смертной казни», — сказала она.

В Amnesty International напомнили, что военнопленные не должны подвергаться пытками или жестокому обращению, им нужно немедленно предоставить доступ к Международному комитету Красного Креста, а ответственная сторона обязана уважать их права в соответствии с Женевскими конвенциями.

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Мониторинговая миссия ООН в своем заявлении сказала, что «потрясена» видео с пытками украинского военнослужащего, и что «все стороны обязаны избегать пыток, убийств и обещаний не щадить сдавшихся в плен комбатантов». В ООН также упомянули более раннее видео, на котором якобы украинские военнослужащие «стреляют в ноги трем пленным российским солдатам», и «случай убийства раненого российского солдата».

https://www.facebook.com/UNHumanRightsUkraine/posts/pfbid0GNab9dG7fiZfCY2d2fmKUbLQX9SjLRWj4xdVHCvfsY3bxJkNUwXHrdEZUG7yQRVwl

Ранее Офис генпрокурора открыл уголовное производство после публикации видео с пытками и убийством российскими военными пленного украинца. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя видео, назвал Россию «страной людоедов».

https://www.youtube.com/embed/CWVq-JQB0YQ
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   ООН Пленные Пытки Amnesty International Военнопленные Мониторинговая миссия ООН в Украине Военные преступления РФ Война России против Украины

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