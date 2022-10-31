В ООН опровергли ложь России о «связи» зернового коридора со взрывами в Севастополе 31 октября, 21:27 Грузовое судно ожидает проверки для захода в пролив Босфор, 31 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Mehmet Emin Calsikan)

В «зерновом коридоре» в ночь на 29 октября не было судов, участвующих в соглашении об экспорте украинского зерна. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс во время Совбеза ООН в понедельник, 31 октября.

«В ночь на 29 октября, когда имела место предполагаемая атака, в коридоре не было ни одного судна, и ни один корабль не сообщал об инциденте на выходных», — сказал он.



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Представитель ООН подчеркнул, что коридор как таковой — «просто линии на карте», и когда по нему не идут суда, участвующие в экспорте зерна, он не имеет особого статуса и не является «укрытием» или «щитом» для каких-либо военных действий.

По словам Гриффитса, заявления страны-агрессора о том, что она не отказывается от соглашения, а только «временно приостанавливает деятельность по его реализации», очень обнадеживающие, и что «обязательства остаются в силе даже во время приостановки».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала Дождь заявил, что «нет никакой взаимосвязи между тем, что случается с военными кораблями на расстоянии 220 км от обычного морского пути и зерновой сделкой, в которой зерно в балкерах вывозится в Стамбул, а оттуда идет в нуждающиеся страны».

Он также сказал, что Украина не имеет отношения ко взрывам в оккупированном Севастополе и не использует никакие подводные или надводные дроны, кроме тех, которые применяются на линии фронта.

29 октября Россия заявила, что приостанавливает участие в «зерновой сделке». Причиной решения россияне назвали взрывы в оккупированном Севастополе утром 29 октября, в которых Кремль обвиняет Украину и Британию.

Страна-террорист утверждала, что дроны, которые якобы атаковали корабли, двигались по «зерновому коридору» и могли быть запущены с «гражданского судна», якобы участвовавшего в экспорте агропродукции.

Волонтерское сообщество GeoConfirmed установило, что в беспилотники поразили как минимум три корабля Черноморского флота РФ в Севастополе, в том числе флагман Адмирал Макаров. Официального подтверждения уничтожения российских кораблей в Севастополе нет.

Киев называет выход Москвы из «зерновой инициативы» «продовольственным шантажом» и подчеркивает, что Россия выходит из соглашения под фальшивым предлогом.

Посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал, что зерновое соглашение продолжает работать, а осмотр судов проводят посредники — Турция и ООН. 31 октября из портов Одесса, Черноморск и Южный вышли 12 судов с 354,5 тыс. тонн агропродукции.