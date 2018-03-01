ООН: Несмотря на резолюцию Совбеза, обстрелы в Сирии продолжаются

С момента принятия резолюции СБ ООН в Сирии происходит больше бомбежек и атак

Несмотря на принятую недавно резолюцию Совета безопасности ООН о прекращении огня в Сирии, воздушные удары, обстрелы и наземные операции продолжаются, передает Центр новостей ООН.

"Короткое перемирие, по которому вы (члены СБ ООН) приняли единогласное решение несколько дней назад в резолюции 2401, не выполняется. Авиаудары, артиллерийские обстрелы, а также наземные наступательные операции продолжаются. Есть даже сообщения об очередной атаке с применением химического оружия... Нам нужна реализация 2401, и этого не происходит", - заявил заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джефри Фельтман на заседании Совета по ситуации в Сирии.

Отвечая на вопрос о последних событиях в Сирии координатор ООН по чрезвычайным ситуациям, заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам Марк Локок подчеркнул, что с момента принятия резолюции в Сирии происходит больше бомбежек и атак, что приводит к большему количеству погибших, в том числе среди женщин и детей.

"Больше бомбардировок. Больше боевых действий. Больше смерти. Больше разрушений. Более калечение женщин и детей. Больше голода. Больше страданий. Иными словами, то же самое", - сказал Локок.

Локок и Фельтман подчеркнули, что резолюции, принятые Советом Безопасности, включая резолюцию 2401, должны быть выполнены для любых возможных позитивных изменений.

Между тем, на местах ситуация остается нестабильной: миллионы сирийцев не могут получить доступ к помощи, и сотни тысяч, например, в Восточной Гуте, остаются в осаде.

Говоря о других частях страны, Локок сообщил, что по оценке миссии ООН в Дейр-эз-Зоре, хотя город уничтожен на 80%, в нем по-прежнему живут 100 тысяч человек.

Ситуация в Дамаске, Идлибе, Африне, Алеппо, Ракке, Рукбане и в других местах также остается беспокоящей, добавил он.

"Нет слов, чтобы выразить наше разочарование в связи с коллективным отказом международного сообщества прекратить эту войну. Но это разочарование ничто в сравнении со страданиями и разрушениями, которые беспрестанно посещают сирийский народ", - сказал Фельтман.

Представители ООН также в очередной раз подчеркнули, что решение конфликта в Сирии должно происходить исключительно мирным путем, в формате Женевских переговоров.

Напомним, что 24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию о 30-дневном прекращении огня в Сирии.

С 27 февраля с 09:00 до 14:00 в Восточной Гуте должны были начаться гуманитарные паузы для выхода мирного населения из зоны боевых действий. Однако режим тишины нарушили. 28 февраля сирийские правительственные войска продолжили наземное наступление.

Согласно данным правозащитников, авианалеты и артиллерийские обстрелы пригорода Дамаска Восточной Гуты со стороны режима Асада продолжаются с 18 февраля. В результате погибли по меньшей мере 601 человек. По данным правозащитников, в авианалетах участвует российская боевая авиация.