Эвакуация из Олешек: в ООН заявили, что не принимают непосредственного участия в гуманитарной миссии

Координатор системы ООН в Украине Маттиас Шмале заявил, что организация не участвует в гуманитарной миссии в отношении временно оккупированного города Олешки Херсонской области .

Об этом он сообщил в комментарии Суспільному.

«Мы не принимаем непосредственного участия в том, что вы называете гуманитарной миссией. Однако мы ведем диалог с заинтересованными сторонами — в частности, с омбудсменом Лубинцом. Мы предложили свою поддержку на случай, если она понадобится», — сказал Шмале.

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Он отметил, что координатор по вопросам чрезвычайной помощи Том Флетчер после пребывания в Украине установил контакт с российской миссией при ООН по поводу ситуации во временно оккупированных Олешках.

«Мы конкретно запрашивали информацию о безопасном проходе для жителей Олешек, чтобы туда могла поступить помощь. На данный момент мы, по сути, не получили никакого ответа», — сказал Шмале.

Кроме того, он сообщил, что у генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша нет контактов с российским диктатором Владимиром Путиным, но он выступает на заседаниях Совета Безопасности, на которых присутствуют представители РФ.

Шмале заявил, что, возможно, Гутерриш общается с представителями России, но он не может это подтвердить.

Также он сообщил, что ситуация на временно оккупированных территориях Украины сложная.

«Думаю, Олешки — не исключение. Там ситуация особенно тяжелая, но, как мне кажется, это связано с близостью к линии фронта. Я упоминал о линии фронта протяженностью 1,2 тыс. километров. По ту сторону линии фронта, на оккупированных территориях, я почти уверен, мы обнаружим и другие ситуации, подобные той, что сложилась в Олешках», — сказал Шмале.

Он отметил, что на временно оккупированных территориях в гуманитарной помощи нуждаются как минимум миллион человек. Шмале говорит, что ситуация, подобная гуманитарной катастрофе в Олешках, возможна и в других населенных пунктах на оккупированных Россией территориях.

Он добавил, что «в ближайшие недели и месяцы мы узнаем о новых подобных случаях».

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Эвакуация из Олешек — что известно

17 октября министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что в Олешках остаются около 1700 человек. Они испытывают нехватку продовольствия и медикаментов, а безопасного пути для эвакуации нет. По данным BBC, жители города вынуждены есть дикорастущие травы, чтобы выжить. О гуманитарном прекращении огня в Олешках тогда же просил и Папа Римский Лев XIV.

23 октября в Белом доме заявили, что первая леди США Мелания Трамп добилась локального перемирия между Россией и Украиной в Олешках.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что 27 октября в 03:00 по киевскому времени во временно оккупированных Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, был введен режим прекращения огня.

Утром того же дня руководитель Офиса президента Кирилл Буданов подтвердил, что гуманитарная миссия началась. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия уточнил, что режим тишины продлится до 22:59 1 ноября.

Позже Мелания Трамп сообщила, что зону прекращения огня расширили за пределы Олешек, чтобы гуманитарные конвои могли безопасно проехать.

28 октября Лубинец заявил, что за первые 30 часов режима тишины не было зафиксировано ни одного инцидента.