Подоляк резко отреагировал на заявление ООН об отсутствии доказательств геноцида в Украине 5 сентября, 13:36 Подоляк с сарказмом отреагировал на заявление ООН касательно геноцида в Украине (Фото:ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк резко отреагировал на заявление ООН о том, что комиссия пока не пришла к выводу, что страна-агрессор Россия совершает в Украине преступление геноцида.

В своей публикации в X (ранее Twitter) он заявил, что ООН демонстрирует «непрекращающийся мастер-класс политической беззубости и косвенного поощрения преступника».

«Комиссия прямо говорит, что не видит намерения совершить геноцидные преступления со стороны России против украинских граждан. Совершенно верно, потому что русские пришли убивать нас… по-доброму, массово. Именно украинцев, но без умысла. И ракеты каждую ночь по-доброму летят в города. И попытка разрушить энергетическую инфраструктуру зимой, чтобы люди гибли от мороза, совершенно случайна» — сказал Подоляк.

Видео дня

Советник главы ОП продолжил, что по логике международной организации, полномасштабная война и уничтоженные украинские города и села — это «в рамках допустимого „негеноцида“».

«Ах да, русские еще не ведут себя как в Руанде, не режут людей миллионами. Вот если бы украинцы добровольно выходили на дорогу, становились на колени, покорно отдавали свои головы русскому солдату, чтобы он их отрезал, массово, для протокола, тогда да. Тогда речь идет о геноциде. В противном случае это просто правильная война, где немножко режут, жгут, насилуют по национально-государственному признаку. И пусть продолжают, да, господин Месе? Имеют право, потому что ООН это поощряет, да?» — резюмировал он.

Накануне глава международной независимой комиссии ООН Эрик Месе заявил, что она пока не нашла достаточный доказательств геноцида в Украине.

В то же время он отметил, что комиссия зафиксировала большое количество нарушений со стороны российских войск, в том числе умышленных убийств, незаконных задержаний, пыток, изнасилований и других форм сексуального насилия, депортации детей, и многие из этих нарушений квалифицируются как военные преступления, а некоторые из них, если это подтвердят дальнейшие доказательства, могут считаться преступлениями против человечества.

В марте комиссия опубликовала доклад, в котором подтвердила, что российские атаки на гражданских в Украине, систематические пытки, изнасилования и убийства на захваченных территориях приравниваются к военным преступлениям и, возможно, преступлениям против человечества.

Парламентская ассамблея НАТО 22 мая признала преступления страны-агрессора России против Украины геноцидом.

Парламентская ассамблея Совета Европы своей резолюцией от 27 апреля признала геноцидом принудительное перемещение украинских детей в Россию.

Верховная Рада 14 апреля 2022 года признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала мировое сообщество сделать то же самое.



Геноцидом российские преступления уже официально признали Сенат Чехии, Сенат Канады, парламент Эстонии, Сейм Латвии и некоторые другие страны.