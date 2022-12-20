США обвиняют ООН в нежелании расследовать использование иранских дронов в Украине 20 декабря, 06:02 ООН (Фото:ООН / Facebook)

США считают, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подвергся давлению со стороны РФ. Он не направил в Украину официальных лиц для проверки использования Россией иранских беспилотников.

Об этом сообщает Reuters.



США, Великобритания, Франция, Германия и Украина заявляют, что поставки России беспилотников иранского производства нарушают резолюцию Совбеза ООН 2015 года, что закрепляет ядерное соглашение с Ираном. Эти страны настаивают на том, чтобы Гутерриш направил в Киев официальных лиц для проведения расследования.

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19 декабря, выступая на заседании Совбеза, посвященном резолюции 2015 года по ядерному соглашению с Ираном, заместитель посла США в ООН Роберт Вуд выразил разочарование по поводу того, что ООН так и не приступила к расследованию использования РФ иранских дронов.

«Мы сожалеем, что ООН не сделала шагов по проведению нормального расследования этого нарушения.Мы разочарованы тем, что секретариат, очевидно, поддавшись российским угрозам, не выполнил мандат, предоставленный ему Советом безопасности, на проведение расследования», - говорится в сообщении.