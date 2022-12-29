ООН назначила нового координатора Черноморской зерновой инициативы

29 декабря, 05:58
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ООН (Фото:edgarwinkler / pixabay)

ООН (Фото:edgarwinkler / pixabay)

В ООН назначен новый координатор Черноморской зерновой инициативы. Им стал представитель Кувейта.

Об этом сообщили в пресс-службе ООН.

Генеральный секретарь организации Антониу Гуттереш назначил Абдулла Абдул Самада Дашди из Кувейта новым координатором Черноморской зерновой инициативы. Он заменил на этом посту представителя Судана Амира Махмуда Абдулу, которого генсекретарь ООН поблагодарил за работу в достаточно сложные времена.

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В ООН напомнили, что инициатива была начата Украиной, Турцией, РФ и ООН 22 июля 2022 года с целью возобновления экспорта из Украины зерна, пищевых продуктов и удобрений, включая аммиак, через безопасный морской гуманитарный коридор. Первое судно с украинским продовольствием в рамках этой программы ООН вышло из порта Одессы уже 1 августа.

Отмечается, что Абдулла Дашди в 2021 году вышел в отставку из Вооруженных сил Кувейта в звании вице-адмирала.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   ООН Кувейт АПК, зерно, конференция, аграрный сектор, одесса, аграрная сфера, аграрная промышленность, зерновой сектор Морской порт Черноморск зерновое соглашение

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