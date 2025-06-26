ООН зафиксировала рост преступлений против детей в Украине на 105% - РФ внесена в «список позора»

Во время заседания Совбеза ООН представили ежегодный доклад Дети и вооруженный конфликт (Фото: Photo by Efrem Efre from Pexels)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность резким ростом количества грубых нарушений прав детей в условиях вооруженных конфликтов, в частности в Украине.

Об этом заявила спецпредставитель генсека ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджиния Гамба.

Во время заседания Совбеза ООН она представила ежегодный доклад Дети и вооруженный конфликт, в котором зафиксирован существенный рост преступлений против детей в 2024—2025 годах. Согласно данным, в Украине зафиксирован рост таких нарушений на 105% по сравнению с предыдущим периодом.

Реклама

Наибольший рост зарегистрирован также в Ливане (545%), Мозамбике (525%), Гаити (490%) и Эфиопии (235%). По словам Гутерреша, ситуация в Украине вызывает особое беспокойство из-за случаев убийств, ранений детей, а также нападений на школы и медицинские учреждения.

В 2024—2025 годах ООН задокументировала по меньшей мере 94 случая убийства и 577 ранений украинских детей. За эти преступления ответственными названы вооруженные силы Российской Федерации и связанные с ними формирования. Также зафиксировано 559 атак на школы и 303 — на больницы.

В отчете отмечается, что многие украинские дети, незаконно вывезенные в РФ, до сих пор не возвращены и считаются пропавшими без вести.

ООН во второй раз внесла Вооруженные силы России в так называемый «список позора» — перечень государственных структур, которые грубо нарушают права детей в вооруженных конфликтах.