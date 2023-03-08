ООН изучает видео казни безоружного украинского военного. Предварительно считают «подлинным» 8 марта, 13:32 Россияне расстреляли украинского военного после слов «Слава Украине» (Фото:Скриншот видео WarLife/Telegram)

В ООН считают, что видео расстрела россиянами безоружного украинского военного «может быть подленным».



Об этом спикер Управления ООН по правам человека заявила AFP, пишет The Guardian.

«Нам известно об этом видео, размещенном в соцсетях, на котором видно, как украинский солдат hors de combat [не в бою], по-видимому, был расстрелян российскими вооруженными силами. На основе предварительной экспертизы мы считаем, что видео может быть подлинным», — сказала она.

Видео дня

По словам представительницы ООН, с начала полномасштабного вторжения РФ Офис по правам человека документировал многочисленные нарушения международного гуманитарного права против военнопленных, «в частности, казней как российских, так и украинских пленных». Она призвала к беспристрастным и эффективным расследованиям и наказанию.

6 марта в сети появилось видео расстрела безоружного украинского военнопленного после того, как он произносит фразу «Слава Украине». Где и когда было снято видео, неизвестно.

По предварительным данным Минобороны, погибшим военным является боец 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура. Он считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе Бахмута.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отправил видео расстрела украинского военнопленного международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России.

