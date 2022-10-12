Генассамблея ООН проводит решающее голосование о незаконной аннексии территорий Украины — онлайн-трансляция заседания 12 октября, 17:39 Зал заседаний Генассамблеи ООН (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

В среду, 12 октября, в Нью-Йорке проходит решающее заседание 11-й Чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ее участники проголосуют относительно проекта резолюции, осуждающей аннексию оккупированных Россией территорий Украины.



Резолюцию обсуждали в ООН с 10 октября, когда была возобновлена работа созванной еще в конце февраля спецсессии Генассамблеи ООН по Украине. Тогда 141 страна проголосовала за резолюцию, осудившую полномасштабное вторжение России.

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Теперь же Украина и более 40 ее партнеров внесли проект резолюции об осуждении псевдореферендумов и незаконной аннексии Россией оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Резолюция была внесена через несколько дней после того, как Россия ветировала подобное решение в Совете Безопасности ООН. РФ пыталась добиться тайного голосования за резолюцию на Генассамблее ООН, однако безуспешно.

В 17:00 среды, 12 октября, по киевскому времени (10:00 в Нью-Йорке) возобновилось заседание, на котором 193 страны — члена ООН примут итоговое решение по знаковой резолюции. Перед тем, как начнется голосование, на специальной сессии Генассамблеи ООН должны завершиться дебаты. Голос Америки напоминает, что слова попросили еще 45 стран, включая нескольких российских союзников — среди них Беларусь, Северная Корея и Сирия. Среди партнеров России по блоке БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), только Китай дал понять, что хочет обратиться к ассамблее. США выступят в конце дебатов.

НВ ведет трансляцию знакового заседания 11-й Чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Голосование Генассамблеи ООН по резолюции об Украине 12 октября — онлайн-трансляция

Предыдущие дни обсуждения резолюции в ООН совпали с массированной ракетной атакой РФ на Киев и большинство областей Украины. Именно ее, наряду с незаконной аннексией, в своих выступлениях резко осудили представители многих стран.

«Кровавый след тянется за российской делегацией, когда она входит в Генеральную Ассамблею, и этот зал наполняется запахом тлеющей человеческой плоти», — заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица, выступая на специальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

«Международное сообщество должно дать понять, что действия Владимира Путина совершенно неприемлемы, — сказал госсекретарь США Энтони Блинкен. — Пришло время выступить в поддержку Украины. Сейчас не время для того, чтобы воздерживаться, не время для умиротворяющих слов или двусмысленных заявлений под предлогом нейтралитета. На карту поставлены основные принципы Устава ООН».