«Просто какая-то шутка». Мельник раскритиковал назначение представителя РФ на руководящую должность в ООН по вопросам разминирования

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник раскритиковал назначение российского дипломата Глеба Десятникова помощником генерального секретаря по вопросам противоминной деятельности и полиции. Мельник подчеркнул, что Россия несет ответственность за масштабное минирование украинской территории.

«Откровенно говоря, украинцы были шокированы, если не сказать возмущены, когда узнали, что генеральный секретарь недавно назначил высокопоставленного чиновника из России помощником генсека по вопросам противоминной деятельности и полиции», — заявил Мельник 9 ноября во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, сообщает Укринформ.

Реклама

Он подчеркнул, что именно Россия превратила Украину в самую загрязненную минами страну в мире, поэтому «противоминная деятельность» российского представителя — «это просто какая-то шутка».

Кроме того, Мельник раскритиковал отсутствие участия ООН в усилиях по прекращению войны и в посредничестве.

«Вместо того чтобы сидеть здесь и побуждать Совет Безопасности принимать резолюции, необходимые для прекращения этой войны, ООН даже не находится за рулем каких-либо посреднических усилий. Ее даже нет в автомобиле. Нет даже в багажнике», — отметил постоянный представитель Украины при ООН.

27 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил российского дипломата Глеба Десятникова помощником по вопросам противоминной деятельности и полиции в Департаменте операций по поддержанию мира. На новой должности Десятников возглавит глобальные усилия ООН по разминированию и будет руководить развертыванием полицейских сил в международных миротворческих миссиях.

В ООН заявили, что российский дипломат обладает более чем 35-летним опытом работы в сфере международных отношений, политических вопросов и безопасности — как в правительственных структурах, так и в области многосторонней дипломатии и в регионах, пострадавших от конфликтов.