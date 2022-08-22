«Опозорилась на нашей войне». ООН в сегодняшней реальности организация-импотент — Климкин 22 августа, 16:31 Генсек ООН Антониу Гуттериш и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Одесском порту, 19 августа (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью НВ резко раскритиковал роль ООН в ситуации войны России против Украины.

«Гутерриш появился в Киеве и Москве через два месяца после начала войны. Я считаю, что ООН опозорилась на нашей войне с Россией. И это вопросы и доверия, и главное уважения к ООН», — заявил Климкин Радио НВ.

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Бывший министр признал, что присутствие Гутерриша во Львове и зонтик ООН для зернового коридора важны, но сравнил при этом ООН с уже не существующей Лигой наций.

«Мы прекрасно понимаем, что ООН это в сегодняшней реальности организация-импотент. Либо мы ее перезагружаем, либо как Лигу наций вообще в будущем уничтожим. Это вопрос, конечно, будущего», — заявил он.

Во время выступления перед Совбезом ООН 5 апреля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предложил органу «либо показать, как можно переформатироваться и реально работать ради мира», либо самораспуститься.

Антониу Гутерриш 18 августа во второй раз с начала полномасштабной войны посетил Украину и принял участие в переговорах с Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове.

19 августа Гутерриш также посетил Одессу.

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