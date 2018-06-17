17 июня 2018, воскресенье

ООН добивается от хуситов передачи контроля над йеменским портом Ходейда

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Мартин Гриффитс ведет переговоры с представителями хуситов в столице Йемена Сане

Мартин Гриффитс ведет переговоры с представителями хуситов в столице Йемена Сане

Спецпредставитель ООН в Йемене Мартин Гриффитс пытается добиться от руководства шиитского движения Ансар Аллах, с одной стороны, и коалиционных сил во главе с Саудовской Аравией, с другой, прекращения боевых действий и передачи ООН контроля над портом Ходейда.

Об этом сообщает The Guardian.

Командование саудовской коалиции накануне заявило о взятии аэропорта Ходейды. Однако позже руководство хуситов опровергло информацию о потере контроля над гаванью.

Под контролем хуситов также остаётся столица Йемена Сана.

13 июня коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией и поддерживаемые ею правительственные силы Йемена начали операцию по освобождению города-порта Ходейда на побережье Красного моря от повстанцев-хуситов.

ООН призывали не атаковать Ходейду. Через порт проходит единственный маршрут поставки гуманитарной помощи в беднейшую страну арабского мира.

В результате тяжёлых боёв на западе Йемена значительные потери несут как коалиционные силы, так и повстанцы. Число погибших с обеих сторон уже превысило 600 человек.

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