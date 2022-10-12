Если лишить Россию права вето: может ли ООН заставить РФ вывести войска из Украины — интервью НВ с Сергеем Кислицей 12 октября, 10:41 Эксклюзив НВ Сергей Кислица, постоянный представитель Украины при ООН (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица рассказал НВ о внутренней кухне этой организации и о том, какую роль она может сыграть на нынешнем этапе войны РФ против Украины. НВ пообщался с дипломатом в штаб-квартире украинской дипломатической миссии на Манхэттене в Нью-Йорке.

Вероника Мелкозерова (Нью-Йорк, США)

С 10 октября в Нью-Йорке длится 11-я Чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, где страны собрались на голосование проекта резолюции об осуждении незаконных псевдореферендумов, проведенных Россией в оккупированных районах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также об осуждении незаконной аннексии Россией этих территорий в сентябре. Сегодня, 12 октября, должно состояться решающее голосование по резолюции.

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Украина и более 40 партнеров внесли проект резолюции через несколько дней после того, как Россия ветировала подобное решение в Совете Безопасности ООН. А затем еще и разослала письмо странам - членам организации, требуя провести важное голосование по территориальной целостности Украины в Генассамблее тайно - впервые в истории организации. РФ заявила, что страны якобы голосуют на открытом голосовании не так, как хотят, из-за общественного давления.

Уже в первый день Чрезвычайной сессии по Украине 10 октября Россия требовала провести процедурное решение по тайному голосованию и получила поддержку только 15 других стран. (сама Россия была 16-й). Когда план провести тайное голосование провалился, российская делегация покинула зал.

77-я сессия Генассамблеи ООН в сентябре пришлась на время, когда все больше людей критикуют Организацию за ее кажущееся бездействие в Украине и неспособность реформировать Совет Безопасности.

Россия в кресле постоянного члена Совбеза постоянно нарушает устав ООН, ведет захватническую войну и убивает сотни украинцев, однако пользуется правом вето для того, чтобы блокировать ключевые решения других государств по Украине. Даже в ООН признают, что война России против Украины подорвала ключевые устои Организации Объединенных Наций и поставила под сомнение работу одного из ключевых ее органов — Совбеза.

НВ встретился с постоянным представителем Украины при ООН Сергеем Кислицей 8 октября, за два дня до возобновления работы 11-й Чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН по Украине.

Цитируя прошлогоднюю речь президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорке, Кислица напомнил, что организация — это не блестящий небоскреб на Первой авеню, а довольно правдивое коллективное фото современного мира. Ведь именно 193 страны, имеющие членство в организации, и являющиеся ключевыми игроками, которые стоят за принятием решений. «Поэтому, критикуя ООН, мы критикуем самих себя», — сказал Кислица.

В эксклюзивном интервью НВ постпред Украины при ООН рассказал о внутренней кухне ООН, хайпе вокруг Совета Безопасности и ежедневной борьбе на дипломатическом фронте, где лишь на то, чтобы встретиться и лично поговорить со всеми членами ООН необходимо около года.