"Они не достойны этого": США исключили возможность прямых переговоров по Сирии с режимом Асада

Никки Хейли заявила, что Асад не достоин прямых переговоров с США

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что прямые переговоры между Вашингтоном и режимом президента Сирии Башара Асада невозможны.

В интервью телеканалу CBS она сказала, что Асад не заслуживает прямых переговоров с США.

"Мы никогда не захотим вести прямые переговоры с Сирией. Они (режим Асада - ред.) - недостойны того, чтобы с ними вели переговоры. Они жестоко обращались со своими людьми и уничтожили их землю", - отметила американский дипломат.

В то же время, по словам Хейли, США продолжат участвовать в Женевском процессе по урегулированию ситуации в Сирии.

Она также подчеркнула, что ракетный удар США, Британии и Франции по Сирии позволил отбросить ее химическую программу на несколько лет назад.

Кроме того, посол отметила, что свержение Башара Асада не является целью США.

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Президент России Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии. Также авиаудары осудили в Иране, Беларуси и Китае.

В США сообщили о готовности нанести повторный удар по Сирии, если режим снова применит химическое оружие.

Все подробности об авиаударах по Сирии читайте в спецтеме НВ.