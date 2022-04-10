«Затормозит поддержку Украины». Победа Ле Пен на выборах во Франции развалит санкционную политику ЕС — политолог 10 апреля, 19:49 Цей матеріал також доступний українською Скорее всего, выборы состоятся в два тура (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Победа на президентских выборах во Франции Марин Ле Пен в лучшем случае резко уменьшит и затормозит поддержку Украины в войне с Россией и санкционную политику против Москвы, рассказал в эфире Радио НВ политолог и журналист Максим Соколов.

«Скорее всего, во второй тур выйдет Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Если победит Макрон, то особо кардинальных изменений политики Франции по отношению к Украине не произойдет, будем надеяться, что поддержка будет только усиливаться. Если же выигрывает Ле Пен, то, конечно, можно ожидать значительного „охлаждения“ поддержки Францией Украины, особенно в вопросах предоставления оружия, поддержки санкционной политики Евросоюза против России. И эта санкционная политика, по всей видимости, усилиями Марин Ле Пен будет развалена», — сказал Соколов.

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По его словам, консенсус внутри Евросоюза и между Германией и Францией касательно ужесточения санкций — существенно затормозится.

«Сейчас Марин Ле Пен уменьшила антиевропейскую риторику, потому что она участвует уже в третьих выборах и раньше вся эта антиевропейская риторика на самом деле вредила ей получить голоса в „центре“ политического спектра, так сказать. Теперь она уже не выступает резко против Европейского союза против зоны евро, но ее позиция касательно миграции действительно привлекает все больше французов. Все больше она получает голоса как из ультраправых групп, так и умеренных консерваторов и центристов», — добавил политолог.

По мнению Соколова, в случае ее победы не произойдет резкого разрыва с Евросоюзом и зоной евро.

«И что самое важное, она выступает за уменьшение роли Соединенных Штатов в Европе, а значит и Роли Североатлантического альянса (НАТО). В любом случае, выигрыш Ле Пен приведет к выходу Франции из так называемой зоны влияния Вашингтона», — подытожил журналист.

Сегодня, 10 апреля, граждане Франции примут участие в первом туре президентских выборов.

Французы должны отдать свой голос за одного из 12-ти кандидатов на пост президента страны.

Практически все социологические исследования прогнозировали, что по итогам первого тура наибольшее количество голосов наберут Макрон и Ле Пен, что позволит выйти во второй тур. Так, один из недавних опросов Opinion Way показал, что действующий президент страны получит 26% голосов, Ле Пен — 22%, на третьей строчке расположится Меланшон с 16%, Земмур и Пекресс получат по 9% голосов.

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