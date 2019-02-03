Омелян: Блокировка Россией Азовского моря привела к убыткам почти в 10 млрд грн для Украины Сегодня, 12:08 255 Цей матеріал також доступний українською Volodymyr Omelyan / Facebook Суда в Керченском проливе до сих пор стоят по 15 часов Volodymyr Omelyan / Facebook

Украинская морская отрасль понесла убытки на сумму почти в 10 млрд гривен после блокирования Россией Азовского моря.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян агентству УНИАН .



"Это - огромная сумма, цифра приближается к отметке 10 млрд гривен, если брать в совокупности и государственные предприятия, и Администрацию морских портов Украины, и влияние на регион. Мы всегда к этому серьезно относились, начиная со строительства Керченского моста", - заявил глава Мининфраструктуры.

По словам министра, несмотря на "свободный проход" Керченским проливом, украинские суда ждут по 15 часов. Омелян подчеркнул, что суда не должны часами ожидать, но впрочем, это лучше, чем когда они ждали по несколько суток.

Российские силовики захватили два малых бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков. Российская сторона инкриминирует им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.



