"В удовлетворительном состоянии". Омбудсмен РФ рассказала об условиях содержания и состоянии здоровья военнопленных моряков Сегодня, 17:33 14 Цей матеріал також доступний українською Татьяна Москалькова в СИЗО, где содержатся военнопленные Татьяна Москалькова/Instagram

Уполномоченный по правам человека Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщила об "удовлетворительных" условиях содержания военнопленных украинских моряков в РФ. Об этом сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Во время телефонного разговора российская омбудсмен рассказала об условиях содержания военнопленных Андрея Драча и Романа Мокряка, которых посетила в СИЗО Лефортово.

Москалькова подтвердила, что у Романа Мокряка был консул. На его имя открыт внутренний тюремный счет, на котором 500 рублей и который еще будут пополнять.

Отмечается, что мужчины также могут писать и получать письма по почте.

"Содержат их отдельно в камерах площадью 8 квадратных метров по два человека в отремонтированном крыле СИЗО. По словам Москальковой, они имеют телевизоры, белье меняется раз в три дня, обеспечены необходимыми средствами гигиены. Туалет отгорожен, а в душ они ходили вчера", – говорится в сообщении.

Российская омбудсмен заверила, что их пленных "хорошо кормят, у каждого в палате есть холодильник с продуктами».

Она рассказала, что украинский осматривал врач-терапевт и ни у кого не было зафиксировано повреждений. По ее словам, Роман Мокряк ходит на прогулки. Он просил передать родственникам, чтобы они не волновались за него.

Татьяна Москалькова также посетила раненых моряков в Матросской тишине. Врач-психолог, который осматривал их при оформлении в СИЗО, заявил, что их состояние не подавленное.

"На счет ранений, их диагноз – осколочные ранения легкой степени. Никакой ампутации конечностей или пальцев рук не было, повреждены только сухожилия и мягкие ткани. Сейчас у одного из ребят на руке гипс, из-за повреждения сухожилий", – сообщается в заметке.

Отмечается, что палаты, в которых они содержатся – "в удовлетворительном состоянии". Двое из моряков находятся в двухместных палатах, один – в трехместной палате. Они ходят на прогулки и обеспечены одеждой по сезону.

Все трое – Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер написали электронные письма и в ближайшее время их получат родные. Также открыты внутренние тюремные счета, будут пополнены средствами.

"На мой вопрос к Москальковой о возможности в ближайшее время посетить адвокатом Николаем Полозовым своего подзащитного Дениса Гриценко, российский Уполномоченный сообщила, что все адвокаты, у которых есть ордер и удостоверение, будут допущены", – отметила Денисова.

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Ранее сообщалось, что украинские консулы планируют 10 декабря посетить шесть пленных моряков, 11 декабря - еще шесть, и 12 декабря – остальные пять моряков.

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