Не стоит забывать об агрессивности РФ. Украина поддерживает идею о глобальном перемирии во время Олимпиады-2026

Украина поддерживает предложение Италии об объявлении глобального перемирия во время зимних Олимпийских игр-2026 , но просит не забывать, что страна-агрессор РФ начала две войны именно во время Олимпиад.

Об этом 10 октября на брифинге заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, сообщает корреспондентка NV.

«Мы поддерживаем такой призыв. Кроме того, стоит напомнить, что Россия начинала ряд войн во время Олимпийского перемирия. Россия начала вторжение в Грузию во время Олимпийского перемирия. И Россия начала вторжение в Украину во время Олимпийского перемирия. У них есть очень циничные, прагматичные объяснения. Они прекрасно знают, что это время, когда внимание СМИ приковано к спортивным событиям. А значит, во время этих событий можно совершать преступления. Очень важно, во-первых, не дать России сделать это снова», — сказал он.

Как напоминает Тихий, официальный Киев готов согласиться на прекращение огня — позицию США — давно озвученную властям РФ.

«Мы поддерживаем призыв о перемирии. Мы готовы пойти на перемирие с Россией, не обязательно дожидаясь Олимпиады, можно уже сейчас — согласиться на прекращение огня, позицию США. А Россия продолжает ее игнорировать. Если России для этого нужно Олимпийское перемирие, то пусть будет Олимпийское перемирие. Мы, в принципе, настаиваем на том, чтобы это произошло раньше, чем Олимпиада. Я думаю, что заявление итальянского министра направлено на то, чтобы также стимулировать всех к мирному процессу, где значимая дипломатия, реальные шаги. И мы поддерживаем этот призыв», — подытожил он.

Олимпийское перемирие — это древнегреческая традиция временного прекращения всех военных действий на время проведения Олимпийских игр. Оно вводилось, чтобы спортсмены и зрители могли безопасно добраться до места соревнований и вернуться домой. Перемирие объявлялось за несколько месяцев до игр и действовало некоторое время после их завершения. В современности эту идею возродили — с 1993 года ООН призывает страны соблюдать Олимпийское перемирие во время проведения Олимпиад как символ мира и единства.

7 октября министр иностранных дел Италии Антонио Таяни Италия подаст в ООН предложение об объявлении глобального перемирия во время зимних Олимпийских игр, которые состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

«Учитывая Олимпийские игры в Милане и Кортине, мы подаем в Организацию Объединенных Наций предложение об объявлении олимпийского перемирия для всех войн, включая войны в Украине и на Ближнем Востоке», — сказал Таяни.

До того президент США Дональд Трамп сообщал, что во время переговоров с Путиным на Аляске они пришли к согласию, что лучший способ закончить войну — это заключить мирное соглашение, а не договоренность о прекращении огня.

Также журналист The Economist Оливер Кэррол в соцсети Х писал, что во время встречи на Аляске 15 августа была достигнута предварительная договоренность о прекращении воздушных ударов между Украиной и РФ. Однако позже советник президента Украины Дмитрий Литвин в комментарии под постом Кэррола написал, что Офис президента «еще ничего не слышал об этом».

Кроме того, телеканал CNN сообщал, что Трамп и Путин не достигли никаких официальных договоренностей о прекращении огня в Украине по итогам двусторонней встречи на Аляске.